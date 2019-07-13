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"Глотать пилюли, правда, придётся пожизненно": "Трясущейся" Меркель подобрали неизлечимое заболевание

13 июля 2019, 01:54  •  76 • Политика
Немецкий врач поставил диагноз "трясущемуся" канцлеру Германии Ангеле Меркель. По его мнению, глава немецкого правительства страдает от редкого и неизлечимого заболевания.
Канцлера Германии Ангелу Меркель уже трижды трясло на публике во время официальных мероприятий. Глава немецкого правительства отрицает проблемы со здоровьем, однако всем понятно, что с политиком что-то не так. Немецкий врач и руководитель клиники нейрологии и клинической нейрофизиологии Уве Янке проанализировал видеозаписи с Меркель и озвучил свой диагноз.
По его словам, тремор - это признак многих болезней, в том числе довольно серьёзных. Например, приступы дрожи являются одним из симптомов рассеянного склероза и болезни Паркинсона. Однако немецкий нейрохирург уверен, что дела у Меркель не настолько плохи. По его мнению, канцлер Германии страдает от ортостатического тремора.
Это крайне редкое, но относительно безобидное заболевание. Оно сопровождается приступами дрожи, когда человек находится в стоячем положении. Как только человек начинает двигаться - приступ тут же проходит. Тем не менее болезнь является неизлечимой. Ортостатический тремор можно лишь контролировать за счёт регулярного приёма особых лекарств.
"Глотать пилюли, правда, придётся пожизненно: в случае прекращения приёма приступы тут же вернутся", - пишет КП.
Напомним, что приступы дрожи накрывали Меркель во время официальных мероприятий, когда она была вынуждена стоять неподвижно. Первый раз это случилось на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. Второй раз - на церемонии назначения на должность нового министра юстиции, а третий - на встрече с главой правительства Финляндии.

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