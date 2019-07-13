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"Глотать пилюли, правда, придётся пожизненно": "Трясущейся" Меркель подобрали неизлечимое заболевание
13 июля 2019, 01:54 • 76 • Политика
Немецкий врач поставил диагноз "трясущемуся" канцлеру Германии Ангеле Меркель. По его мнению, глава немецкого правительства страдает от редкого и неизлечимого заболевания.
Канцлера Германии Ангелу Меркель уже трижды трясло на публике во время официальных мероприятий. Глава немецкого правительства отрицает проблемы со здоровьем, однако всем понятно, что с политиком что-то не так. Немецкий врач и руководитель клиники нейрологии и клинической нейрофизиологии Уве Янке проанализировал видеозаписи с Меркель и озвучил свой диагноз.
По его словам, тремор - это признак многих болезней, в том числе довольно серьёзных. Например, приступы дрожи являются одним из симптомов рассеянного склероза и болезни Паркинсона. Однако немецкий нейрохирург уверен, что дела у Меркель не настолько плохи. По его мнению, канцлер Германии страдает от ортостатического тремора.
Это крайне редкое, но относительно безобидное заболевание. Оно сопровождается приступами дрожи, когда человек находится в стоячем положении. Как только человек начинает двигаться - приступ тут же проходит. Тем не менее болезнь является неизлечимой. Ортостатический тремор можно лишь контролировать за счёт регулярного приёма особых лекарств.
Напомним, что приступы дрожи накрывали Меркель во время официальных мероприятий, когда она была вынуждена стоять неподвижно. Первый раз это случилось на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. Второй раз - на церемонии назначения на должность нового министра юстиции, а третий - на встрече с главой правительства Финляндии.
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