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"Глобус" и "Ашан" ответили на заявления об уходе из России

10 марта 2022, 18:10  •  266 • Политика
Представители "Ашана" и "Глобуса" ответили на слухи об уходе из России.
Торговые сети "Ашан" и "Глобус" опровергли информацию об уходе с рынка России. Ранее источники сообщили, что решение принято. Теперь становится ясно, что сказанное не имеет отношения к действительности.
В частности, "ТСН 24" удалось взять комментарий в торговой сети "Глобус". Работа, как подчеркнули в пресс-службе, продолжается в штатном режиме. Никаких иных распоряжений не было.
Суть "Глобус", добавим, работает в России с 2006 года. Первый магазин появился в Подмосковье, затем сеть разрослась по всей России. То же самое относится и к "Ашану". В большинстве мегаполисов торговая сеть присутствует.

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