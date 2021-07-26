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"Глобальный пожар": США ввяжутся в войну - сценарий написал американский адмирал
26 июля 2021, 00:45 • 158 • Политика
Отставной американский адмирал Джеймс Ставридис и писатель Эллиот Акерман в книге "2034: Роман о грядущей мировой войне" рассказали, каким будет конфликт планетарного масштаба в будущем.
Каким будет конфликт планетарного масштаба в будущем? Например, в 2034 году? Свои версии касаемо развития событий в книге "2034: Роман о грядущей мировой войне" изложили отставной американский адмирал Джеймс Ставридис и писатель Эллиот Акерман.
Небольшой фрагмент книги опубликовали на страницах National Interest.
Авторы полагают, что в 2034 году войну в Южно-Китайском море могут развязать Китай и США. И это столкновение, безусловно, приведёт к "глобальному пожару". На поле боя, как считают авторы, будут преобладать дроны и беспилотная военная техника. А реальные военные действия станут сопровождать масштабные хакерские атаки. Противники будут постоянно втягиваться в электронные войны.
США придётся обучить небольшие группы элитного спецназа - своего рода суперсолдат, которые будут интегрированы с комплексами на основе биологических технологий, полагает Джеймс Ставридис. Впрочем, прямо сейчас, как продолжил адмирал, страны мира закупают вооружение, которое пригодится разве что в конфликтах прошлого. А стоило бы подумать о создании автономного оружия и беспилотников.
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