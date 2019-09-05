|
"Главу Сбербанка не смущает идея убийства России": Вассерман оценил "школьную инновацию" Грефа
05 сентября 2019, 18:54 • 76 • Политика
Глава "Сбербанка" Герман Греф призвал отменить школьные экзамены, так как они якобы отбивают желание учиться. "Не думаю, что Германа Оскаровича Грефа смущает идея убийства страны", - прокомментировал "инновацию" главы Сбербанка Анатолий Вассерман.
Экзамены лишают желания учиться, считает глава Сбербанка Герман Греф. В этой связи он призвал отменить школьные экзамены. Слова руководителя Сбербанка прокомментировал для Царьграда политический аналитик и публицист Анатолий Вассерман.
По его мнению, Германа Грефа совершенно не смущает идея убийства России. Потому что внедрение хотя бы половины предложенных им идей именно к убийству страны и приведет.
Что же касается конкретно школьных экзаменов, то Вассерман напоминает, что телом человек взрослеет гораздо быстрее, нежели духом. А потому не удивительно, что многие школьники не понимают, зачем им вообще нужно чему-нибудь учиться.
Другими словами, большинство школьников учится не потому, что им нравится этот процесс, и не потому, что они представляют себе, зачем нужен результат, а просто потому, что, если будут плохо учиться, то получат плохие оценки. Если отменить экзамены, то пропадет один из главных стимулов вообще что-то учить.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
76
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
31 августа 2019, 08:39
|
30 августа 2019, 03:39
|
05 сентября 2019, 02:39
|
05 сентября 2019, 02:24
|
04 сентября 2019, 03:54
|
03 сентября 2019, 08:09
|
04 сентября 2019, 03:54