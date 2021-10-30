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"Главный в Европе": Читатели Daily Mail восхитились решением Путина

30 октября 2021, 10:50  •  213 • Политика
Британцы оценили поручение главы России Владимира Путина увеличить поставки газа в подземные хранилища Европы.
Читатели издания Daily Mail прокомментировали поручение президента России Владимира Путина по поставкам газа в Европу.
Ранее он отдал распоряжение "Газпрому" увеличить поставки для заполнения подземных хранилищ газа в странах ЕС.
Пользователь под ником MarjorieGreen сказал, что Путин действительно главный, "в отличие от недалёких политиков Европы". По его мнению, те не понимают, что означает национальный интерес.
"Он сделал для энергоснабжения Британии больше, чем наше правительство", - отмечает Dinosaur 12.
Читатель под ником Brian считает, что Путин доказал Европе, что контролирует её полностью.
"На выборах я бы проголосовал за него", - рассказал BigHarvey.
FlashFrank отметил, что никогда не сомневался, что президент России - порядочный человек.
Kayzai задался вопросом, почему европейские политики настроены против "устрашающей России", но дружат с Саудовской Аравией, в то время как именно Россия помогла в кризис.

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