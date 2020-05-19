"Главный пиарщик Путина?": "Радио Свобода"случайно "сдала" Навального

Либеральное СМИ заявило, что Путин распорядился оказать финансовую помощь гражданам якобы только для того, чтобы повысить свой рейтинг. Таким образом, получается, что требовавший выплат Навальный действовал в интересах Путина.

Постойте, но Навальный кричал, что это его идея. Значит, главный пиарщик Путина - это Навальный? Ну мы все это знали, на самом деле, - пошутил писатель Александр Субботин.

Скриншот: Twitter/@subbotin_ru



Напомним, что ранее президент России распорядился организовать выплаты семьям с детьми, чтобы оказать помощь населению в условиях эпидемии коронавируса. Сумма поддержки может колебаться от 5 до 112 тыс. рублей.