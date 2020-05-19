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"Главный пиарщик Путина?": "Радио Свобода"случайно "сдала" Навального
19 мая 2020, 21:55 • 90 • Политика
Американская радиостанция "Радио Свобода" обвинила президента России Владимира Путина в пиаре за счёт выплат компенсаций семьям с детьми, несмотря на то что именно этого в своё время требовал от власти Алексей Навальный.
Либеральное СМИ заявило, что Путин распорядился оказать финансовую помощь гражданам якобы только для того, чтобы повысить свой рейтинг. Таким образом, получается, что требовавший выплат Навальный действовал в интересах Путина.
Скриншот: Twitter/@subbotin_ru
Напомним, что ранее президент России распорядился организовать выплаты семьям с детьми, чтобы оказать помощь населению в условиях эпидемии коронавируса. Сумма поддержки может колебаться от 5 до 112 тыс. рублей.
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