|
"Главные угрозы — внутри страны": Коротченко выяснил, чего граждане России опасаются больше всего
14 января 2019, 17:24 • 80 • Политика
Политолог Игорь Коротченко провел среди подписчиков в Twitter опрос касательно того, что представляется им наибольшей угрозой для нашей страны. Как оказалось, большинство российских граждан видят основную опасность не вне, а внутри нашего государства. "Главные угрозы - не внешние, а внутри страны", — резюмировал эксперт.
Так, некоторые из участников опроса указали в качестве основной опасности чрезвычайное расслоение общества. Другие прямо назвали основной опасностью для России беспредел чиновников, особенно чиновников на местах, в регионах.
Ряд пользователей Twitter крайне критично высказались против правительства и его либерального блока. Проводимый действующим кабмином курс кажется им опасным и вредным для России.
Наконец, моральное разложение общества также нашло своих критиков среди подписчиков Коротченко. Всего свое мнение под записью политолога озвучили порядка одной тысячи человек.
"Проведенный мною опрос в "Твиттере" "Как вы считаете, что является для России главной угрозой"? - более 1 тыс. ответов - показал, что граждане считают: главные угрозы - не внешние, а внутри страны", — пишет Коротченко.
Подпишитесь на нас
80
Похожие новости
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
12 января 2019, 11:56
|
13 января 2019, 18:39
|
12 января 2019, 19:54
|
12 января 2019, 00:24
|
07 января 2019, 22:39
|
10 января 2019, 06:09
|
10 января 2019, 06:09