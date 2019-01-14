Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Танки Т-34 в Иркутске: эшелон с 30 боевыми машинами посетил столицу Восточной Си...
«Организована проверка законодательства в сфере ЖКХ»: что известно о взрыве газа...
Порошенко наградил орденами трёх митрополитов УПЦ МП за переход в ПЦУ
70% белорусов за объединение с Россией
Главная / Политика

"Главные угрозы — внутри страны": Коротченко выяснил, чего граждане России опасаются больше всего

14 января 2019, 17:24  •  80 • Политика
Политолог Игорь Коротченко провел среди подписчиков в Twitter опрос касательно того, что представляется им наибольшей угрозой для нашей страны. Как оказалось, большинство российских граждан видят основную опасность не вне, а внутри нашего государства. "Главные угрозы - не внешние, а внутри страны", — резюмировал эксперт.
Так, некоторые из участников опроса указали в качестве основной опасности чрезвычайное расслоение общества. Другие прямо назвали основной опасностью для России беспредел чиновников, особенно чиновников на местах, в регионах.
Ряд пользователей Twitter крайне критично высказались против правительства и его либерального блока. Проводимый действующим кабмином курс кажется им опасным и вредным для России.
Наконец, моральное разложение общества также нашло своих критиков среди подписчиков Коротченко. Всего свое мнение под записью политолога озвучили порядка одной тысячи человек.
"Проведенный мною опрос в "Твиттере" "Как вы считаете, что является для России главной угрозой"? - более 1 тыс. ответов - показал, что граждане считают: главные угрозы - не внешние, а внутри страны", — пишет Коротченко.
Проведенный мною опрос в "Твиттере" «Как вы считаете, что является для России главной угрозой»? - более 1 тыс. ответов - показал, что граждане считают: главные угрозы - не внешние, а внутри страны.
— Игорь Коротченко (@i_korotchenko) 14 января 2019 г.
Как вы считаете, что является для России главной угрозой?
— Игорь Коротченко (@i_korotchenko) 13 января 2019 г.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

80
Источник
Похожие новости
14 января 2019, 10:54
В японском МИД опровергли сообщения об отказе от пресс-конференции в Москве
13 января 2019, 18:39
″Дороги назад нет″: В Литве войну России и Украины назвали ″худшим сценарием″ для всей Европы
13 января 2019, 18:39
Пушков о призывах оппозиции Минска запретить русский язык: ″Кто-то хотел бы толкнуть страну на путь Украины″
Загрузка...
13 января 2019, 18:39
″Пусть пойдут поторгуются″: Эксперт назвал Украине "запасной вариант" источника энергоресурсов, как у России
14 января 2019, 01:09
"Россия не ставит под сомнение вопрос принадлежности Курил" - Мария Захарова
14 января 2019, 07:39
"Недопустимое повышение тона": В Германии политики раскритиковали угрозы США из-за "Северного потока-2"
Загрузка...
Новости партнеров
 

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 января 2019, 11:56
Я иду в президенты
13 января 2019, 18:39
″Пусть пойдут поторгуются″: Эксперт назвал Украине "запасной вариант" источника энергоресурсов, как у России
12 января 2019, 19:54
На Украине обеспокоены растущей в Европе поддержкой Владимира Путина
12 января 2019, 00:24
"Мы-то готовы. А ты, Саша, готов?": В Сети ответили на предупреждение Лукашенко о "пробе на зуб"
07 января 2019, 22:39
Савченко оценила ситуацию с православной церковью на Украине
10 января 2019, 06:09
"Шантаж и вымогательство превратили "Нафтогаз" в неприемлемого партнера": Пушков прокомментировал новые условия украинской компании
10 января 2019, 06:09
Жители британского города "вырастили" в местной канализации огромного "жирового монстра"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.