"Главные угрозы — внутри страны": Коротченко выяснил, чего граждане России опасаются больше всего

Политолог Игорь Коротченко провел среди подписчиков в Twitter опрос касательно того, что представляется им наибольшей угрозой для нашей страны. Как оказалось, большинство российских граждан видят основную опасность не вне, а внутри нашего государства. "Главные угрозы - не внешние, а внутри страны", — резюмировал эксперт.

Так, некоторые из участников опроса указали в качестве основной опасности чрезвычайное расслоение общества. Другие прямо назвали основной опасностью для России беспредел чиновников, особенно чиновников на местах, в регионах.

Ряд пользователей Twitter крайне критично высказались против правительства и его либерального блока. Проводимый действующим кабмином курс кажется им опасным и вредным для России.

Наконец, моральное разложение общества также нашло своих критиков среди подписчиков Коротченко. Всего свое мнение под записью политолога озвучили порядка одной тысячи человек.

"Проведенный мною опрос в "Твиттере" "Как вы считаете, что является для России главной угрозой"? - более 1 тыс. ответов - показал, что граждане считают: главные угрозы - не внешние, а внутри страны", — пишет Коротченко.

Проведенный мною опрос в "Твиттере" «Как вы считаете, что является для России главной угрозой»? - более 1 тыс. ответов - показал, что граждане считают: главные угрозы - не внешние, а внутри страны. — Игорь Коротченко (@i_korotchenko) 14 января 2019 г.