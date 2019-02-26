"Главное, уговорить женщин": глава Татарстана призвал мужиков личным примером улучшать демографию

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов в ходе отчетной сессии Казгордумы говорил о работе городских властей по итогам 2018 года. В том числе затронул вопросы демографической политики. Минниханов сетовал, что показатели в Татарстане падают, в то же время, отметил он, ситуация непростая по всей России.

В эмоциональной части доклада глава Татарстана призвал поддержать решения президента России Владимира Путина по улучшению демографической политики.

"На самом деле, те решения, которые озвучены президентом, беспрецедентны, - сказал Минниханов. - Я уверен, мы должны донести, а депутаты - поддержать личным примером".

Наконец, Минниханов дал конкретные рекомендации.

"Надо уговорить наших женщин. Я думаю, мужики-то не откажутся. Главное, уговорить женщин", - резюмировал глава Татарстана.