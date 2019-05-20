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"Главное, не сверни с моей дорожки": Порошенко дал напутствие Зеленскому
20 мая 2019, 04:24 • 29 • В мире
Накануне инаугурации нового президента Украины пока еще действующий гарант Петр Порошенко пожелал удачи Владимиру Зеленскому и дал несколько советов. "Главное, не сверни с моей дорожки", - обобщили его слова в Сети.
В то же время, пресс-служба Порошенко процитировала более полное его заявление, в котором он отметил, что еще месяцы назад он был с Зеленским "самым ярым оппонентом", а вот теперь уступает место новому лидеру.
Однако, отметил уходящий президент, "новой власти он спуску не даст". И "как гражданин, будет требовать исполнения намеченного, а если надо - даже готов "подставить собственное плечо". "Не даст он спуску и в том случае", если Зеленский попытается отклониться от намеченного за пять лет президентства Порошенко курса на членство в НАТО и ЕС.
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