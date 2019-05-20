"Главное, не сверни с моей дорожки": Порошенко дал напутствие Зеленскому

"Владимиру Зеленскому желаю успешного президентства... Уже завтра он будет президентом моей страны, которую я люблю и в чьё европейское будущее верю", — написал Порошенко в своем микроблоге в Twitter.

В то же время, пресс-служба Порошенко процитировала более полное его заявление, в котором он отметил, что еще месяцы назад он был с Зеленским "самым ярым оппонентом", а вот теперь уступает место новому лидеру.

Однако, отметил уходящий президент, "новой власти он спуску не даст". И "как гражданин, будет требовать исполнения намеченного, а если надо - даже готов "подставить собственное плечо". "Не даст он спуску и в том случае", если Зеленский попытается отклониться от намеченного за пять лет президентства Порошенко курса на членство в НАТО и ЕС.