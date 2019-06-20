"Главное для Путина": Президент выделил основные проблемы, озвученные на прямой линии

Ведущие линии поинтересовались, какие вопросы из главных лично для себя выделил Владимир Путин. Ответ последовал следующий:

"Понятно, что я и так должен быть в материале. В ходе текущей работы понятно, что людей волнует. Но когда идет подготовка к прямой линии, становится ясно, что именно важно и остро на данный момент.

Секрета не открою. Это уровень жизни, доходов, здравоохранения, работа с отходами, мусором и так далее".

Напомним, Царьград онлайн транслирует прямую линию с Владимиром Путиным.