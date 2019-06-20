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"Главное для Путина": Президент выделил основные проблемы, озвученные на прямой линии
20 июня 2019, 14:24 • 75 • Политика
Президент России Владимир Путин в первые минуты прямой линии рассказал о главных вопросах, которые поднимали жители страны в своих обращениях. По просьбе ведущих линии глава государства составил "Главное для Путина".
Ведущие линии поинтересовались, какие вопросы из главных лично для себя выделил Владимир Путин. Ответ последовал следующий:
"Понятно, что я и так должен быть в материале. В ходе текущей работы понятно, что людей волнует. Но когда идет подготовка к прямой линии, становится ясно, что именно важно и остро на данный момент.
Секрета не открою. Это уровень жизни, доходов, здравоохранения, работа с отходами, мусором и так далее".
Напомним, Царьград онлайн транслирует прямую линию с Владимиром Путиным.
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