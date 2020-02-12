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"Главное даже не смена лиц": Чижов заявил об "упущенных возможностях" ЕС
12 февраля 2020, 16:54 • 32 • В мире
Представитель России в Евросоюзе Владимир Чижов заявил об "упущенных возможностях ЕС" для улучшения отношений с Москвой.
По его словам, европейские страны начинают осознавать бесперспективность конфронтации с российской стороной, и главным тут стало даже не то, что обновилось руководство Еврокомиссии и Евросовета, а смена взглядов самих стран - членов ЕС.
Однако Чижов констатировал, что отношения России и ЕС стали заложником украинского кризиса, кроме того, многие возможности для налаживания диалога Брюссель упустил.
"В результате этого мы видели расширение санкционных списков и отсутствие, я бы сказал, реального поворота политики ЕС. Но полагаю, что это все же произойдет – и, будем надеяться, скорее раньше, нежели позже", - цитирует его "РИА Новости".
Дипломат добавил, что сейчас ЕС переживает трудный период, особенно на фоне Brexit.
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