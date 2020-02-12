"Главное даже не смена лиц": Чижов заявил об "упущенных возможностях" ЕС

По его словам, европейские страны начинают осознавать бесперспективность конфронтации с российской стороной, и главным тут стало даже не то, что обновилось руководство Еврокомиссии и Евросовета, а смена взглядов самих стран - членов ЕС.

Однако Чижов констатировал, что отношения России и ЕС стали заложником украинского кризиса, кроме того, многие возможности для налаживания диалога Брюссель упустил.

"В результате этого мы видели расширение санкционных списков и отсутствие, я бы сказал, реального поворота политики ЕС. Но полагаю, что это все же произойдет – и, будем надеяться, скорее раньше, нежели позже", - цитирует его "РИА Новости".

Дипломат добавил, что сейчас ЕС переживает трудный период, особенно на фоне Brexit.