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"Главное, чтобы показывали по телевизору": Политолог о скандале в ПАСЕ и стремлении Скабеевой ездить к "наглым украинским нацистам"

26 июня 2019, 03:39  •  63 • Политика
Политолог Сергей Запорожский прокомментировал для Царьграда скандалы в ПАСЕ, связанные с журналисткой Ольгой Скабеевой, и ее стремление брать интервью у украинских политиков, несмотря на всевозможные оскорбления со стороны представителей власти Незалежной.
По мнению Запорожского, отчасти все эти громкие истории со своим участием журналистка провоцирует сама, ради собственного пиара.
"Вы, наверное, заметили, что в ПАСЕ, в Страсбург постоянно ездит именно она, даже не её муж. Что, в общем-то, достаточно странно, учитывая тот случай, когда её якобы толкал украинский депутат Борислав Берёза, казалось бы, как может муж посылать свою жену в то место, где, так сказать, украинские нацисты так относятся к его жене. Но почему-то именно Скабеева продолжает ездить к этим наглым украинским нацистам так называемым. Поэтому, безусловно, это личный пиар. Ей это удаётся, в общем-то", - отмечает он.
Запорожский уверен, что подобные истории добавляют рейтинг программе Скабеевой.
"Вчера это, по-моему, было, Берёза говорит: что вы ко мне постоянно пристаёте? Но учитывая, что у вас такой муж, я прекрасно понимаю, почему вы ко мне пристаёте. И после этого она идёт рядом с ним с микрофоном, и берёт интервью у него, хотя, в общем-то, он прямо оскорбляет её мужа. То есть ей, в принципе, на это плевать, ей главное, чтобы её показывали по телевизору, в том числе на Украине", - объясняет эксперт.
Причем, по данным политолога, ситуация с рейтингами у Скабеевой непростая, поэтому ей необходимо поддерживать скандальный имидж - приглашать со стороны Украины "шутов и клоунов". Впрочем, Запорожский отмечает, что формат "на хайпе" сейчас вынуждены использовать многие, чтобы выжить в информационном пространстве.
"Всё-таки мир меняется. И если человек не может за счёт скандалов попытаться привлечь к себе внимание, в общем, я не считаю, что это какой-то криминал, другое дело, что ей абсолютно всё равно, что говорят, люди, к которым она пристаёт. То есть оскорбляют Россию, российский народ, её собственную семью, ей, в принципе, плевать. Ей главное, чтобы её показывали камеры", - резюмировал эксперт.

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