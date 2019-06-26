"Главное, чтобы показывали по телевизору": Политолог о скандале в ПАСЕ и стремлении Скабеевой ездить к "наглым украинским нацистам"

По мнению Запорожского, отчасти все эти громкие истории со своим участием журналистка провоцирует сама, ради собственного пиара.

"Вы, наверное, заметили, что в ПАСЕ, в Страсбург постоянно ездит именно она, даже не её муж. Что, в общем-то, достаточно странно, учитывая тот случай, когда её якобы толкал украинский депутат Борислав Берёза, казалось бы, как может муж посылать свою жену в то место, где, так сказать, украинские нацисты так относятся к его жене. Но почему-то именно Скабеева продолжает ездить к этим наглым украинским нацистам так называемым. Поэтому, безусловно, это личный пиар. Ей это удаётся, в общем-то", - отмечает он.

Запорожский уверен, что подобные истории добавляют рейтинг программе Скабеевой.

"Вчера это, по-моему, было, Берёза говорит: что вы ко мне постоянно пристаёте? Но учитывая, что у вас такой муж, я прекрасно понимаю, почему вы ко мне пристаёте. И после этого она идёт рядом с ним с микрофоном, и берёт интервью у него, хотя, в общем-то, он прямо оскорбляет её мужа. То есть ей, в принципе, на это плевать, ей главное, чтобы её показывали по телевизору, в том числе на Украине", - объясняет эксперт.

Причем, по данным политолога, ситуация с рейтингами у Скабеевой непростая, поэтому ей необходимо поддерживать скандальный имидж - приглашать со стороны Украины "шутов и клоунов". Впрочем, Запорожский отмечает, что формат "на хайпе" сейчас вынуждены использовать многие, чтобы выжить в информационном пространстве.

"Всё-таки мир меняется. И если человек не может за счёт скандалов попытаться привлечь к себе внимание, в общем, я не считаю, что это какой-то криминал, другое дело, что ей абсолютно всё равно, что говорят, люди, к которым она пристаёт. То есть оскорбляют Россию, российский народ, её собственную семью, ей, в принципе, плевать. Ей главное, чтобы её показывали камеры", - резюмировал эксперт.