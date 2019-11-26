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"Главное, чтобы не на Министерство обороны": Сатановский назвал три новых должности Мединского

26 ноября 2019, 13:24  •  49 • Политика
Владимира Мединского можно назначить в любое министерство, кроме оборонного, и ничего не поменяется, считает экономист и политический эксперт Евгений Сатановский. "Мединского, в принципе, можно и на космос бросить, и на экономику. Справится не хуже. Главное, чтобы не на Министерство обороны", - отметил он.
Министра культуры России Владимира Мединского можно назначить в любое министерство, и ничего от этого не изменится. Такое мнение высказал экономист и политический эксперт Евгений Сатановский в своём Telegram-канале "Армагеддоныч".
Поводом для заявления стала жёсткая критика в адрес Минкультуры и его главы Владимира Мединского. По мнению политэксперта, другие российские министерства и министры заслуживают точно такой же критики. На их фоне ведомство Мединского практически ничем не отличается.
"Мединского, в принципе, можно и на космос бросить, и на экономику. Справится не хуже. Главное, чтобы не на Министерство обороны. Но тут хотя бы есть надежда на действующее начальство", - отметил Сатановский.
По мнению, основная проблема состоит в том, что за катастрофические результаты ни министра, ни тех, кто от него деньги, получает никак не наказывают и с должностей не снимают.

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