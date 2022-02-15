"Главное, чтоб без нервных срывов": Политолог предупредил Шольца перед встречей с Путиным

Политолог Дмитрий Евстафьев предупредил канцлера Германии Олафа Шольца перед его встречей с президентом России Владимиром Путиным. Он посоветовал немецкому дипломату сохранять спокойствие: "Главное, чтоб без нервных срывов".

Профессор НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев в разговоре с "Народными новостями" оценил предстоящую встречу Шольца и Путина. По его словам, эти переговоры вряд ли будут иметь успех, поскольку Германия, как и Украина, уже во многом утратила свою субъектность. И сегодня важнейшие вопросы, касающиеся европейской безопасности и энергетики, решаются уже не в Берлине, а в Вашингтоне.

Поэтому самое главное, чтобы на переговорах Шольц не потерял лицо, как это произошло с министром иностранных дел Великобритании Лиз Трасс во время её недавнего визита в Москву. Последняя потребовала, чтобы Россия отвела войска со своей же территории, и отказалась признавать Ростов и Воронеж русскими городами.

Я думаю, что будет замечательный разговор. Главное, чтобы в нём не произошло нервного срыва у нашего немецкого партнёра, как это произошло с Лиз Трасс,

- предупредил политолог.