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"Главное, чтоб без нервных срывов": Политолог предупредил Шольца перед встречей с Путиным
15 февраля 2022, 18:05 • 92 • Политика
Политолог Дмитрий Евстафьев предупредил канцлера Германии Олафа Шольца перед его встречей с президентом России Владимиром Путиным. Он посоветовал немецкому дипломату сохранять спокойствие: "Главное, чтоб без нервных срывов".
Профессор НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев в разговоре с "Народными новостями" оценил предстоящую встречу Шольца и Путина. По его словам, эти переговоры вряд ли будут иметь успех, поскольку Германия, как и Украина, уже во многом утратила свою субъектность. И сегодня важнейшие вопросы, касающиеся европейской безопасности и энергетики, решаются уже не в Берлине, а в Вашингтоне.
Поэтому самое главное, чтобы на переговорах Шольц не потерял лицо, как это произошло с министром иностранных дел Великобритании Лиз Трасс во время её недавнего визита в Москву. Последняя потребовала, чтобы Россия отвела войска со своей же территории, и отказалась признавать Ростов и Воронеж русскими городами.
- предупредил политолог.
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