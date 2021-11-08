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"Главная зрада": Слова американского генерала о России вызвали негодование в Киеве

08 ноября 2021, 07:15  •  359 • Политика
Слова американского генерала, главы объединенного комитета начальников штабов Марка Милли о России вызвали негодование в Киеве. По словам депутата Верховной рады от "Оппозиционной платформы за жизнь" Вадима Рабиновича, "главная зрада всегда приходит от своих".
Отметим, что возмущение украинского оппозиционера вызвало высказывание Милли, который заявил о новой триполярной системе мира с центрами в Вашингтоне, Москве и Пекине.
"Главная зрада всегда приходит от своих" – написал Рабинович в своём Facebook-аккаунте.
Он обратил внимание на то, что "эта крамола" была сказана на Форуме по вопросам безопасности в Институте Аспена, "который является одним из опорных в структуре империи Сороса".

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