Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украина требует отменить прокат российского фильма "Т-34" в США
Неконкурентная борьба: смогут ли США заставить Китай принять торговое соглашение...
Пeтиция зa нopмaльных пaцaнoв
"Больше всего обманули тех, кто стоял на Майдане": Депутат Рады подвел...
Главная / В мире

"Главная цель здесь не победить": Эксперты объяснили, зачем 16 штатов подали иск против Трампа

20 февраля 2019, 04:09  •  9 • В мире
Международные эксперты уверены, что 16 штатов, которые подали коллективный иск против Дональда Трампа с требованием ввести временный запрет на объявленный им режим чрезвычайного положения, не смогут выиграть судебный процесс. "Главная цель здесь не победить", а оказать давление на президента, отметил финский политолог Йохан Бекман.
Британский журналист, международный обозреватель и политолог Майкл Биньон прокомментировал поданный 16 американскими штатами иск против Дональда Трампа с требованием ввести временный запрет на объявленный президентом режим чрезвычайного положения на южной границе США. По мнению эксперта, судебное разбирательство может затянуться на длительное время, и у истцов мало шансов одержать победу.
"В суде наверняка скажут, что предъявить иск президенту по вопросу внешней политики нельзя", - предположил Биньон в беседе с корреспондентом "360".
С английским журналистом согласен и доктор общественно-политических наук из Финляндии Йохан Бекман. Он уверен, что подавшие иск штаты не победят. "Главная цель здесь не победить. Существование этого процесса — это некое давление на президента в преддверии выборов", - отметил политолог.
Напомним, Дональд Трамп объявил режим чрезвычайного положения на юге США для того, чтобы получить средства на строительство стены на границе с Мексикой, которые Конгресс отказался ему выделять. 16 штатов - Калифорния, Нью-Йорк, Колорадо, Коннектикут, Делавэр, Гавайи, Иллинойс, Мэн, Мэриленд, Мичиган, Миннесота, Невада, Нью-Джерси, Нью-Мексико, Орегон и Вирджиния - подали коллективный иск и потребовали ввести временный запрет на исполнение распоряжение Трампа о введении ЧП. Таким образом власти штатов пытаются не допустить, чтобы американский президент потратил бюджетные средства на строительство стены.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


9
Источник
Похожие новости
20 февраля 2019, 00:54
"Ищите на подводном кладбище": На Западе усомнились в потере российских С-400 при шторме
19 февраля 2019, 21:24
Неконкурентная борьба: смогут ли США заставить Китай принять торговое соглашение на их условиях
19 февраля 2019, 21:39
Трусы, шкурники и предатели – вот за кого держит Трамп венесуэльских военных
Загрузка...
19 февраля 2019, 11:54
Демократия под видом гуманитарной помощи: Какую провокацию готовят США
19 февраля 2019, 05:24
"Шкурные интересы": Политолог назвал цель украинской делегации на Мюнхенской конференции
20 февраля 2019, 00:54
Конфликт Индии и Пакистана: Ждать ли в Сибири азиатских беженцев
Загрузка...
Новости партнеров

 
Выбор дня
20 февраля 2019, 00:54
"Ищите на подводном кладбище": На Западе усомнились в потере российских С-4...
20 февраля 2019, 00:54
Украина требует отменить прокат российского фильма "Т-34" в США
20 февраля 2019, 00:39
«В ходе перестрелки был нейтрализован»: в Дагестане силовики ликвидировали готовившег...
20 февраля 2019, 00:54
Конфликт Индии и Пакистана: Ждать ли в Сибири азиатских беженцев
20 февраля 2019, 00:09
Индии и Пакистану хватило нескольких дней, чтобы перейти от нормализации к конфронтац...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 февраля 2019, 09:24
Небензя поправил слова постпреда ФРГ при ООН о «взятии» Россией Минска
13 февраля 2019, 09:39
"Только конкретные факты": Небензя и представитель ОБСЕ поставили на место завравшегося украинского постпреда
13 февраля 2019, 09:39
"Верните Крым": США поставили России в СБ ООН ультиматум по санкциям
17 февраля 2019, 04:39
"Его просто выкинут из окна": Климкин сообщил, что сделают с президентом, который пойдет "на уступки Москве"
18 февраля 2019, 13:09
"Северному потоку - 2" готовят пустые трубы, но у "Газпрома" уже есть запасной план - СМИ
17 февраля 2019, 04:39
Порошенко в Мюнхене рассказал об "истории успеха" Украины, которая "не может перестать стрелять"
17 февраля 2019, 11:09
"Вы за нас не боретесь - мы примыкаем к более сильному": Эксперт о том, почему Австрия поддержала антироссийские санкции ЕС
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.