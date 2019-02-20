"Главная цель здесь не победить": Эксперты объяснили, зачем 16 штатов подали иск против Трампа

Международные эксперты уверены, что 16 штатов, которые подали коллективный иск против Дональда Трампа с требованием ввести временный запрет на объявленный им режим чрезвычайного положения, не смогут выиграть судебный процесс. "Главная цель здесь не победить", а оказать давление на президента, отметил финский политолог Йохан Бекман.

Британский журналист, международный обозреватель и политолог Майкл Биньон прокомментировал поданный 16 американскими штатами иск против Дональда Трампа с требованием ввести временный запрет на объявленный президентом режим чрезвычайного положения на южной границе США. По мнению эксперта, судебное разбирательство может затянуться на длительное время, и у истцов мало шансов одержать победу.

"В суде наверняка скажут, что предъявить иск президенту по вопросу внешней политики нельзя", - предположил Биньон в беседе с корреспондентом "360".

С английским журналистом согласен и доктор общественно-политических наук из Финляндии Йохан Бекман. Он уверен, что подавшие иск штаты не победят. "Главная цель здесь не победить. Существование этого процесса — это некое давление на президента в преддверии выборов", - отметил политолог.

Напомним, Дональд Трамп объявил режим чрезвычайного положения на юге США для того, чтобы получить средства на строительство стены на границе с Мексикой, которые Конгресс отказался ему выделять. 16 штатов - Калифорния, Нью-Йорк, Колорадо, Коннектикут, Делавэр, Гавайи, Иллинойс, Мэн, Мэриленд, Мичиган, Миннесота, Невада, Нью-Джерси, Нью-Мексико, Орегон и Вирджиния - подали коллективный иск и потребовали ввести временный запрет на исполнение распоряжение Трампа о введении ЧП. Таким образом власти штатов пытаются не допустить, чтобы американский президент потратил бюджетные средства на строительство стены.