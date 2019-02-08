Президент США Дональд Трамп написал в своем twitter: "Глава комитета по разведки заявил, что за два года расследования он не видел доказательств сговора с Россией".

Глава Белого Дома Дональд Трамп сообщил в своем twitter-аккаунте, что глава Комитета по разведке сделал заявление 7 февраля.

Он пришел к выводу за два года расследования, что нет доказательств сговора президента Трампа с российским правительсвом.

"У нас нет ничего, что бы предположить, что был сговор с компаний Трампа и России", — привел слова главы комитета по разведке лидер США.

Также стало известно, что Четвертый из семнадцати прокуроров, участвовавших в расследовании спецпрокурора Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году, закончил свою работу по делу в декабре.