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"Глава комитета по разведке заявил, что за два года расследования он не видел доказательств сговора с Россией" — Дональд Трамп

08 февраля 2019, 09:24  •  101 • В мире
Президент США Дональд Трамп написал в своем twitter: "Глава комитета по разведки заявил, что за два года расследования он не видел доказательств сговора с Россией".
Глава Белого Дома Дональд Трамп сообщил в своем twitter-аккаунте, что глава Комитета по разведке сделал заявление 7 февраля.
Он пришел к выводу за два года расследования, что нет доказательств сговора президента Трампа с российским правительсвом.
"У нас нет ничего, что бы предположить, что был сговор с компаний Трампа и России", — привел слова главы комитета по разведке лидер США.
Также стало известно, что Четвертый из семнадцати прокуроров, участвовавших в расследовании спецпрокурора Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году, закончил свою работу по делу в декабре.
Highly respected Senator Richard Burr, Chairman of Senate Intelligence, said today that, after an almost two year investigation, he saw no evidence of Russia collusion. “We don’t have anything that would suggest there was collusion by the Trump campaign and Russia.” Thank you!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 февраля 2019 г.

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