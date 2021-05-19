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"Гладко было на бумаге": Путин устроил министрам встряску из-за газа

19 мая 2021, 15:35  •  121 • Политика
Путин потребовал как можно быстрее обеспечить газификацию домовладений. "Гладко было на бумаге, да забыли про овраги" - вот чтоб такого не было", - сказал президент.
Президент России Владимир Путин потребовал от правительства, "Газпрома" и регионов как можно скорее провести газификацию домостроений. Заявление прозвучало на совещании по реализации отдельных положений послания Федеральному Собранию.
Глава государства подчеркнул, что в этом вопросе есть очень много мелких деталей. Это и круг людей, которые имеют право на эту услугу, и много технических вопросов. Всё это надо очень внимательно проработать, подчеркнул Владимир Путин.
И сделать это как можно быстрее. Иначе у нас будет так, как бывает иногда, как говорят в народе: "Гладко было на бумаге, да забыли про овраги" - вот чтоб такого не было,
- добавил глава государства.
Напомним, что 7 мая данный вопрос уже поднимал вице-премьер России Александр Новак. Он объявил, что правительство утвердило "дорожную карту" мер, которые должны позволить осуществить ускоренную догазификацию до 2023 года.

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