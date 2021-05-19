"Гладко было на бумаге": Путин устроил министрам встряску из-за газа

Путин потребовал как можно быстрее обеспечить газификацию домовладений. "Гладко было на бумаге, да забыли про овраги" - вот чтоб такого не было", - сказал президент.

Президент России Владимир Путин потребовал от правительства, "Газпрома" и регионов как можно скорее провести газификацию домостроений. Заявление прозвучало на совещании по реализации отдельных положений послания Федеральному Собранию.

Глава государства подчеркнул, что в этом вопросе есть очень много мелких деталей. Это и круг людей, которые имеют право на эту услугу, и много технических вопросов. Всё это надо очень внимательно проработать, подчеркнул Владимир Путин.

И сделать это как можно быстрее. Иначе у нас будет так, как бывает иногда, как говорят в народе: "Гладко было на бумаге, да забыли про овраги" - вот чтоб такого не было,

- добавил глава государства.

Напомним, что 7 мая данный вопрос уже поднимал вице-премьер России Александр Новак. Он объявил, что правительство утвердило "дорожную карту" мер, которые должны позволить осуществить ускоренную догазификацию до 2023 года.