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"Гитлеровцы тоже пытались": Пушков о попытках Киева остановить продвижение "Т-34" в Америке

19 февраля 2019, 15:09  •  132 • Политика
Сенатор Алексей Пушков многозначительно отреагировал на попытки Киева остановить продвижение картины "Т-34" в Северной Америке. "Гитлеровцы тоже пытались", - напомнил он в Твиттере.
Сенатор Алексей Пушков откликнулся на войну, которую Украина объявила России на кинополях, пытаясь остановить продвижение кинокартины "Т-34" в Северной Америке.
Украинские дипломаты потребовали от Вашингтона запретить показ российского фильма режиссера Алексея Сидорова "Т-34" (2018 г.) и организовали давление на кинотеатры, которые намеревались демонстрировать фильм о подвиге российских танкистов в годы Великой Отечественной войны. При этом утверждается, что картина "популяризирует современную агрессию России". В качестве "инструмента" используется "историческая память о героях Второй мировой войны".
"Гитлеровцы тоже пытались остановить Т-34 на фронтах Второй мировой - не остановили. И эти не остановят - ни фильм об одном из символов нашей победы, ни память о ней", - уверяет российский сенатор.
"Украинцы пытаются запретить кино про украинский танк. Или Харьков - уже не Украина?!" - удивляются пользователи соцсетей.
Украина обьявила России войну и на кинополях - всеми силами пытается сорвать показ фильма "Т-34" в Сев. Америке. Гитлеровцы тоже пытались остановить Т-34 на фронтах Второй мировой - не остановили. И эти не остановят - ни фильм об одном из символов нашей победы, ни память о ней.
— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) February 19, 2019

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