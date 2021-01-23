|
"Гитлероси, гитлероси!": Политик сорвался на крик после слов о Трампе
23 января 2021, 09:15 • 89 • Политика
Французский политик завёлся из-за слов о Трампе в эфире местного телевидения. "Гитлероси, гитлероси!"* - кричал он, перебивая собеседника.
Французские зрители возмутились поведением политика Даниэля Кон-Бендита, который сравнил поддержку сторонников Трампа с поддержкой Гитлера.
Речь об ушедшем президенте США зашла в эфире телеканала LCI. Во время прямой трансляции по французскому телевидению несколько ораторов обсуждали цензуру, которая ударила по Дональду Трампу и его последним дням на посту президента.
По мнению одного из выступавших, Трамп получил довольно подавляющую народную поддержку. Но эти слова вывели из себя французского политика Даниэля Кон-Бендита. Он счёл обязательным напомнить, что и у Гитлера также была поддержка народа. Член Европейского парламента от Радикальной левой партии (EELV), пытаясь донести эту мысль, стал перекрикивать собеседника.
"Гитлероси, гитлероси!"* - прокричал он.
В Сети на эти крики отреагировали скептически, напомнив, что Кон-Бендит является человеком с дурной репутацией.
"Пожалуйста, расстаньтесь с Кон-Бендитом. Он думает, что всегда прав, и слишком настойчиво это утверждает. Немного скромности, строгости и нюансов было бы лучше в это бурное время. "Гитлер тоже, Гитлер тоже"... хватит!" - негодующе заметил один из пользователей Twitter.
*Hitler aussi (фр.) - "Гитлер тоже".
89
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
18 января 2021, 07:20
|
22 января 2021, 04:50
|
19 января 2021, 02:35
|
17 января 2021, 16:40
|
20 января 2021, 09:45
|
21 января 2021, 15:05
|
17 января 2021, 01:05