Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Тайна "дворца Путина". Что не посмели рассказать умельцы Навального?
СМИ: украинские власти пришли в ярость от ответа России на водную блокаду Крыма
Соавтор биографии Владимира Путина: "Я знаю, чей это дворец"
Кто пустил этих, кто позволил? — как Киев устроил истерику на минских переговора...
Главная / Политика

"Гитлероси, гитлероси!": Политик сорвался на крик после слов о Трампе

23 января 2021, 09:15  •  89 • Политика
Французский политик завёлся из-за слов о Трампе в эфире местного телевидения. "Гитлероси, гитлероси!"* - кричал он, перебивая собеседника.
Французские зрители возмутились поведением политика Даниэля Кон-Бендита, который сравнил поддержку сторонников Трампа с поддержкой Гитлера.
Речь об ушедшем президенте США зашла в эфире телеканала LCI. Во время прямой трансляции по французскому телевидению несколько ораторов обсуждали цензуру, которая ударила по Дональду Трампу и его последним дням на посту президента.
По мнению одного из выступавших, Трамп получил довольно подавляющую народную поддержку. Но эти слова вывели из себя французского политика Даниэля Кон-Бендита. Он счёл обязательным напомнить, что и у Гитлера также была поддержка народа. Член Европейского парламента от Радикальной левой партии (EELV), пытаясь донести эту мысль, стал перекрикивать собеседника.
En zappant sur @LCI, spectacle affligeant d'un Cohn-Bendit que la chaîne continue à inviter alors qu'il n'a visiblement plus toute sa tête et est pris de crises de démence en direct... pic.twitter.com/gj1mq4Hmuv
— Jean Louis (@JL7508) January 17, 2021
"Гитлероси, гитлероси!"* - прокричал он.
В Сети на эти крики отреагировали скептически, напомнив, что Кон-Бендит является человеком с дурной репутацией.
"Пожалуйста, расстаньтесь с Кон-Бендитом. Он думает, что всегда прав, и слишком настойчиво это утверждает. Немного скромности, строгости и нюансов было бы лучше в это бурное время. "Гитлер тоже, Гитлер тоже"... хватит!" - негодующе заметил один из пользователей Twitter.
*Hitler aussi (фр.) - "Гитлер тоже".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



89
Источник
Похожие новости
23 января 2021, 00:05
"Пенсия в восемь раз выше": Откровения харьковчанина о Крыме дошли до Франции
23 января 2021, 01:55
"Это было предупреждением": "Симпсоны" опять напророчили будущее. Даже Собчак удивилась
23 января 2021, 01:55
На Украине придумали, как лишить граждан последнего
23 января 2021, 00:05
Порошенко призвал к "осаде" Кремля
23 января 2021, 03:45
В Госдуме оправдались за голосование "с того света": "Больше этого не повторится"
23 января 2021, 00:05
"Не прошло и месяца": Санду превратила "страшилки" в реальность, нарушив обещание о русском языке
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 января 2021, 07:20
Прощай, Навальный! Методичка "слабая, но сильная жена" запущена
22 января 2021, 04:50
Военный эксперт назвал смертельную ошибку США: "Атака "Посейдонов" будет скрытной и внезапной"
19 января 2021, 02:35
Генерал ГУФСИН Мороз вмешался в судьбу Навального: Следующий митинг собирайте в Вятке
17 января 2021, 16:40
Журналист стёр улыбку с лица Гордона заявлением о Крыме: "Как ни больно это украинцам"
20 января 2021, 09:45
Кто пустил этих, кто позволил? — как Киев устроил истерику на минских переговорах
21 января 2021, 15:05
Псаки насмешила в первый же брифинг, не успев сказать и слова
17 января 2021, 01:05
За "большую накачку" заплатят граждане: Силуанов выдал неожиданное признание и заговорил про дефолт
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.