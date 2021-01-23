"Гитлероси, гитлероси!": Политик сорвался на крик после слов о Трампе

Французские зрители возмутились поведением политика Даниэля Кон-Бендита, который сравнил поддержку сторонников Трампа с поддержкой Гитлера.

Речь об ушедшем президенте США зашла в эфире телеканала LCI. Во время прямой трансляции по французскому телевидению несколько ораторов обсуждали цензуру, которая ударила по Дональду Трампу и его последним дням на посту президента.

По мнению одного из выступавших, Трамп получил довольно подавляющую народную поддержку. Но эти слова вывели из себя французского политика Даниэля Кон-Бендита. Он счёл обязательным напомнить, что и у Гитлера также была поддержка народа. Член Европейского парламента от Радикальной левой партии (EELV), пытаясь донести эту мысль, стал перекрикивать собеседника.

En zappant sur @LCI, spectacle affligeant d'un Cohn-Bendit que la chaîne continue à inviter alors qu'il n'a visiblement plus toute sa tête et est pris de crises de démence en direct... pic.twitter.com/gj1mq4Hmuv — Jean Louis (@JL7508) January 17, 2021

"Гитлероси, гитлероси!"* - прокричал он.

В Сети на эти крики отреагировали скептически, напомнив, что Кон-Бендит является человеком с дурной репутацией.

"Пожалуйста, расстаньтесь с Кон-Бендитом. Он думает, что всегда прав, и слишком настойчиво это утверждает. Немного скромности, строгости и нюансов было бы лучше в это бурное время. "Гитлер тоже, Гитлер тоже"... хватит!" - негодующе заметил один из пользователей Twitter.

*Hitler aussi (фр.) - "Гитлер тоже".