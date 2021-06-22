В годовщину нападения нацистской Германии на СССР в Болгарии вспомнили, как Запад подталкивал Гитлера к походу на восток. "Гитлер доказал, что он полный идиот, и выполнил план Великобритании и США", - пишут болгарские читатели издания "Факти".

Рано утром 22 июня 1941 года армия нацистской Германии вторглась в Советский Союз и приступила к реализации плана "Барбаросса", напоминает болгарское издание "Факти". Жители Болгарии винят США и Британию в подталкивании Адольфа Гитлера к походу на восток.

Читатели отмечают, что по итогам Второй мировой войны США стали одной из самых влиятельных стран мира. Также они припоминают, как Адольф Гитлер благодарил Генри Форда и группу американских промышленников и политиков за поддержку.

22 июня Гитлер доказал, что он полный идиот, и выполнил план Великобритании и США - они его руками толкнули в русских… глупый пудель,

- пишет пользователь под ником Мдааааа.

И именно за счет Второй мировой войны США стали богатыми и навязали свое влияние - война послужила для них трамплином,

- добавляет Абе не е.

Чёрная страница истории человечества. Безумие и алчность англосаксов создали чудовище Гитлера и организовали самую кровавую войну в истории. До сих пор мы видим последствия этой интриги - геополитические, цивилизационные и моральные,

- отмечает "С две думи".

Он ссылается на недавно рассекреченные документы, показывающие, как Запад накачивал Гитлера деньгами. Также английской королеве припоминают, как она вскидывала руку в нацистском приветствии.