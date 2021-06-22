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"Гитлер выполнил план США и Британии": В Болгарии припомнили "грешок" Запада
22 июня 2021, 17:20 • 140 • Политика
В годовщину нападения нацистской Германии на СССР в Болгарии вспомнили, как Запад подталкивал Гитлера к походу на восток. "Гитлер доказал, что он полный идиот, и выполнил план Великобритании и США", - пишут болгарские читатели издания "Факти".
Рано утром 22 июня 1941 года армия нацистской Германии вторглась в Советский Союз и приступила к реализации плана "Барбаросса", напоминает болгарское издание "Факти". Жители Болгарии винят США и Британию в подталкивании Адольфа Гитлера к походу на восток.
Читатели отмечают, что по итогам Второй мировой войны США стали одной из самых влиятельных стран мира. Также они припоминают, как Адольф Гитлер благодарил Генри Форда и группу американских промышленников и политиков за поддержку.
- пишет пользователь под ником Мдааааа.
- добавляет Абе не е.
- отмечает "С две думи".
Он ссылается на недавно рассекреченные документы, показывающие, как Запад накачивал Гитлера деньгами. Также английской королеве припоминают, как она вскидывала руку в нацистском приветствии.
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