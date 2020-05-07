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"Гитлер и Сталин разделили Европу": Сразу три страны бросили провокационное обвинение России
07 мая 2020, 17:10 • 54 • Политика
Лидеры Эстонии, Латвии и Литвы выпустили совместное заявление, приуроченное к празднованию победы над нацистской Германией, в котором вновь заявили о "советской оккупации".
По словам руководства прибалтийских республик, после окончания Второй мировой войны режим Третьего Рейха сменился властью СССР. Таким образом Эстония, Латвия и Литва приравняли нацистскую Германию к Советскому Союзу, который освободил всю Европу.
Отметим, что иностранные политики в последнее время всё чаще предпринимают попытки переписать историю, чтобы очернить Советский Союз, который помог положить конец войне. Так, например, в начале года немецкое издание Der Spiegel сообщило, что лагерь смерти Освенцим якобы освободили американские войска. Примерно в то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что концлагерь освободили украинцы, а Советский Союз "развязал Вторую мировую войну" и даже стал причиной холокоста.
Несколькими месяцами позже власти Праги демонтировали памятник советскому маршалу Ивану Коневу, который освободил чешскую столицу от фашистских захватчиков. Добавим также, что в прибалтийских странах регулярно проводятся марши ветеранов местных дивизий СС, которые сотрудничали с нацистами в борьбе против Советского Союза.
Официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова, комментируя все эти события, отметила, что вирус фальсификации истории распространился на многие западные и восточноевропейские страны. Он угрожает всему послевоенному мировому порядку и может даже привести к краху выводов Нюрнбергского процесса.
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