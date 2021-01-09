"Гитлер был прав в одном": Конгрессмены в США продолжают брать новые "высоты". Дошло до нацизма

Конгрессмен Мэри Миллер (штат Иллинойс) в ходе своего выступления на митинге "Матери за Америку" заявила:

"Гитлер был прав в одном. Он сказал: "У кого есть молодёжь, у того есть будущее".

Безусловно, выбор цитаты именно Адольфа Гитлера, лидера нацистской Германии, был воспринят, прямо скажем, неоднозначно. А если уж говорить совсем честно, публика была шокирована. Конгрессмена попросили не цитировать Гитлера в позитивном ключе.

Небольшой фрагмент выступления привёл и журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов, дав свою оценку происходящему в личном телеграм-канале "Пул №3":

"На какие моральные авторитеты опирается американский политик - это печаль американцев, но интересна чисто техническая часть. Вот готовится Мэри Миллер выступить на митинге, подбирает цитаты. Дай, думает, у Гитлера посмотрю, наверняка у него есть что-нибудь подходящее. Достает с полки томик и начинает листать. Так?"

Впрочем, может быть и другой порядок действий. Вероятно, Мэри Миллер воспользовалась неким общим цитатником с "мыслями великих" и почему-то ей понравилась именно цитата главного нациста мира... Ясно лишь одно, отмечает Смирнов. Цитату Гитлера в речь вставили не по ошибке или из-за путаницы, как это может происходить с картинками на плакатах.

"Вот вы - люди, куда глубже погружённые в историю Второй мировой и взаимоотношения с Германией, - много цитат Гитлера знаете? Да хоть одну знаете? А американка по фамилии Миллер знает", - написал Смирнов.