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"Гиперзвуковой крылатый боевой блок": Почему США боятся заступивших на боевое дежурство русских "Авангардов"

28 декабря 2019, 15:39  •  104 • В мире
На боевое дежурство в России заступил первый ракетный полк, вооружённый новейшим ракетным комплексом стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком "Авангард". Эти ракеты вызывали настоящую панику среди американских военных. В США посчитали их явной угрозой и даже вспомнили о взрывах 11 сентября.

На боевом дежурстве

Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о постановке на боевое дежурство первого полка "Авангарда", сообщает Минобороны РФ. По словам Шойгу, в результате повысилась готовность армии к выполнению задач по предназначению. Об этом ясно говорят итоговые показатели двух внезапных комплексных проверок и более 18 500 учений. Первые межконтинентальные баллистические ракеты УР-100Н УТТХ, оснащённые ядерным планирующим блоком "Авангард", встали на боевое дежурство.
В конце ноября российские военные продемонстрировали американским инспекторам новейший ракетный комплекс "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком. Показ комплекса провели в рамках реализации Договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

"Современный облик армии"

Напомним, в марте 2018 года президент России Владимир Путин рассказал о создании гиперзвукового боевого блока "Авангард". Современное высокоточное оружие должно было сформировать новый облик российской армии.
Как отмечали военные, ракетный комплекс обладает возможностями, которые позволяют осуществить гарантированный прорыв любых средств ПВО противника. Подробные характеристики "Авангарда" официально не раскрывались. Согласно предварительным данным, блок способен развивать скорость до 27 Махов.
По словам командующего РВСН Сергея Каракаева, корпус аппарата изготовлен из прочных композитных материалов, что обеспечивает стойкость к аэродинамическому нагреву и защиту от лазерного облучения.

"Таких ракет нет"

"Авангарды" не на шутку испугали американцев. Бывший агент ФБР Роберт Туркевидж на страницах издания The Hill заявил, что если правительство и президент США не обратят внимание на проблемы безопасности энергосистем и программного обеспечения, Америку может ждать трагедия не меньшего масштаба, чем события 11 сентября.
Он не отрицает опасности ракетного удара со стороны России, поясняя, что у США таких ракет, как "Авангард" и "Кинжал", пока нет. Но особый акцент эксперт сделал на уязвимости программного обеспечения, которое управляет вооружением страны. Большинство систем тесно взаимосвязаны, а значит, при взломе одной автоматически подвергаются опасности и другие, пишет Туркевидж.
Не меньшему риску подвергаются электросети: по информации бывшего агента, они контролируются по сетевому принципу и любая кибератака может оставить без электроэнергии значительную часть территории США.
Эксперт напоминает властям страны, что к внутренним угрозам стоит относиться серьёзнее, иначе есть риск повторения того, что случилось 11 сентября 2001 года.

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