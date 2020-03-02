"Гимн "Игр непобеждённых": Принц Гарри и Джон Бон Джови записали песню

Фрагмент исполнения песни Unbroken опубликован на странице Гарри и его супруги Меган Маркл в Instagram.

Как пишет Daily Mirror, запись композиции велась в Лондоне в студии "Эбби-роуд", известной тем, что свои знаменитые хиты там записывали The Beatles, Pink Floyd и другие.

Издание отмечает, что композиция будет посвящена ветеранам и станет своего рода гимном "Игр непобеждённых", которые проводятся среди военных, ставших инвалидами. Учредителем соревнований является именно принц Гарри.

В создании песни также поучаствовал хор ветеранов боевых действий Великобритании.

Напомним, несколько месяцев назад Гарри и Меган сообщили о сложении с себя королевских полномочий. Титулов их высочеств они официально лишатся уже в марте.