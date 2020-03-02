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"Гимн "Игр непобеждённых": Принц Гарри и Джон Бон Джови записали песню

02 марта 2020, 03:24  •  50 • В мире
Принц Гарри и лидер рок-группы Bon Jovi - Джон Бон Джови записали совместную песню. По данным СМИ, композиция станет своеобразным гимном "Игр непобеждённых" - соревнований среди военнослужащих с инвалидностью.
Фрагмент исполнения песни Unbroken опубликован на странице Гарри и его супруги Меган Маркл в Instagram.
Как пишет Daily Mirror, запись композиции велась в Лондоне в студии "Эбби-роуд", известной тем, что свои знаменитые хиты там записывали The Beatles, Pink Floyd и другие.
Издание отмечает, что композиция будет посвящена ветеранам и станет своего рода гимном "Игр непобеждённых", которые проводятся среди военных, ставших инвалидами. Учредителем соревнований является именно принц Гарри.
В создании песни также поучаствовал хор ветеранов боевых действий Великобритании.
Напомним, несколько месяцев назад Гарри и Меган сообщили о сложении с себя королевских полномочий. Титулов их высочеств они официально лишатся уже в марте.

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