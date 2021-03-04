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"Гимн и флаг есть, а полномочий нет": Эксперт рассказал, когда Прибалтика потеряла независимость
04 марта 2021, 18:00 • 310 • Политика
Российский эксперт рассказал, когда на самом деле Прибалтика потеряла независимость. Он отметил, что сегодня у Эстонии и Латвии есть свои гимны и флаги, но реальных полномочий при этом нет.
Такое мнение высказал главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич. По его словам, прибалтийские страны часто говорят о "советской оккупации", пытаясь лишний раз задеть Россию. Однако на самом деле при советской власти республики Прибалтики были более самостоятельными, чем сейчас.
Сегодня Эстония, Латвия и Литва являются независимыми странами только формально. На практике все важные вопросы - от обороны до цен в магазинах - решают за них ЕС и НАТО.
Эксперт также добавил, что хвалёная европейская демократия, о которой любят говорить прибалты, реализуется у них только на бумаге. Да, в Эстонии действительно есть три-четыре партии, которые якобы борются друг с другом за власть. Но при этом истинную власть в стране контролирует несколько влиятельных семейств. И у политика нет никаких шансов стать премьер-министром, если он не принадлежит к одной из этих семей.
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