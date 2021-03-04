"Гимн и флаг есть, а полномочий нет": Эксперт рассказал, когда Прибалтика потеряла независимость

Российский эксперт рассказал, когда на самом деле Прибалтика потеряла независимость. Он отметил, что сегодня у Эстонии и Латвии есть свои гимны и флаги, но реальных полномочий при этом нет.

Такое мнение высказал главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич. По его словам, прибалтийские страны часто говорят о "советской оккупации", пытаясь лишний раз задеть Россию. Однако на самом деле при советской власти республики Прибалтики были более самостоятельными, чем сейчас.

Сегодня Эстония, Латвия и Литва являются независимыми странами только формально. На практике все важные вопросы - от обороны до цен в магазинах - решают за них ЕС и НАТО.

Военная политика Прибалтики подчинена НАТО. Внешнеполитическая повестка - НАТО и ЕС, внутриэкономическая политика - Евросоюзу. Гимн, герб, флаг и территория вроде есть, а реальных полномочий нет, - пояснил Межевич Nation News.

Эксперт также добавил, что хвалёная европейская демократия, о которой любят говорить прибалты, реализуется у них только на бумаге. Да, в Эстонии действительно есть три-четыре партии, которые якобы борются друг с другом за власть. Но при этом истинную власть в стране контролирует несколько влиятельных семейств. И у политика нет никаких шансов стать премьер-министром, если он не принадлежит к одной из этих семей.