"Гигантский взрыв": NORINCO объявила об испытании китайской "матери всех бомб"

Китайская государственная промышленная корпорация NORINCO в первый раз опубликовала снимки китайской версии "матери всех бомб", а также ее испытания. В NORINCO провели испытания возможностей произведенной бомбы путем ее сброса с бомбардировщика H-6K, после чего произошел "гигантский взрыв", сообщает Global Times.

По своей мощности и разрушительной силе авиационная бомба уступает только ядерной, поэтому получила такое имя.

Бомба имеет массу несколько тонн, из-за ее размеров бомбардировщик способен нести за раз только один экземпляр. Аналитики полагают, что китайская бомба может достигать до шести метров в длину.

При этом эксперты отметили, что бомба, скорее всего, меньше американской, чтобы ее смог поднять китайский самолет H-6K. Некоторые эксперты предположили, что бомба может быть термобарической, однако это не подтверждает компания.