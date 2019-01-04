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"Гигантский взрыв": NORINCO объявила об испытании китайской "матери всех бомб"
04 января 2019, 23:09 • 64 • В мире
Китайская государственная промышленная корпорация NORINCO в первый раз опубликовала снимки китайской версии "матери всех бомб", а также ее испытания. В NORINCO провели испытания возможностей произведенной бомбы путем ее сброса с бомбардировщика H-6K, после чего произошел "гигантский взрыв", сообщает Global Times.
По своей мощности и разрушительной силе авиационная бомба уступает только ядерной, поэтому получила такое имя.
Бомба имеет массу несколько тонн, из-за ее размеров бомбардировщик способен нести за раз только один экземпляр. Аналитики полагают, что китайская бомба может достигать до шести метров в длину.
При этом эксперты отметили, что бомба, скорее всего, меньше американской, чтобы ее смог поднять китайский самолет H-6K. Некоторые эксперты предположили, что бомба может быть термобарической, однако это не подтверждает компания.
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