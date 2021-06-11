Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Путин откровенно глумился": Речь президента России перевели для Украи...
Нападение нацистов на русских дипломатов во Львове попало на видео
Депутат Рады назвал преемника Зеленского: США вручили "чёрную метку"
России стоило бы насторожиться после пощёчины Макрона - экс-агент КГБ
Главная / Политика

"Гигантский цирк": Лидеры стран G7 раскритиковали свой саммит

11 июня 2021, 22:45  •  17 • Политика
Лидеры стран Запада сами раскритиковали саммит G7 в Великобритании.
Авторы Telegram-канала "Выпускайте кракена" отметили, что участники саммита G7 в Великобритании успели "лестно" отозваться об этом международном мероприятии.
"Так неловко. Я чувствую, что мы на свадьбе", - заявила журналистам в ходе встречи лидеров стран Запада жена президента США Джилл Байден.
Глава правительства Великобритании Борис Джонсон также заявил СМИ:
Это превратилось в гигантский цирк средств массовой информации, в котором мы должны приветствовать друг друга несколько раз.
Также авторы привели фотоснимок, которыми славятся встречи западных лидеров. На очередном нелепом снимке лидеров семи ведущих стран Запада организаторы расставили в шахматном порядке. Как отметили авторы канала, лидеры G7 делают вид, что "стоять в костюме на пляже не глупо", а также, что "им весело".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



17
Источник
Похожие новости
11 июня 2021, 05:20
Ещё одному украинцу не понравился справедливый упрёк Путина
11 июня 2021, 13:35
Как разрушить Россию: всего три шага, чтобы уничтожить русских
11 июня 2021, 03:30
Эксперт объяснил отказ Украины впускать привитых "Спутником V": "Гадит по мелкому"
11 июня 2021, 05:20
Ельцина после развала СССР должны были арестовать: Руцкой рассказал, как и почему
11 июня 2021, 09:00
Иностранного "кукловода" Ельцина выдал акцент и случайно подслушанный разговор
11 июня 2021, 15:25
В НАТО предложили навалиться на Россию всем миром
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 июня 2021, 01:25
Американский инструктор, готовивший ВСУ, найден мёртвым на Львовщине
09 июня 2021, 12:05
Нападение нацистов на русских дипломатов во Львове попало на видео
05 июня 2021, 16:25
Шойгу дал беспрецедентный сигнал НАТО: "Вынудили"
10 июня 2021, 18:20
До поляков дошло: Игры закончились - "дальше отрежут газ"
06 июня 2021, 08:00
"Украина падёт": Британцы приговорили Киев после слов Путина о "Северном потоке - 2"
09 июня 2021, 23:05
В деле по MH17 затерялось "неубиваемое доказательство"
08 июня 2021, 22:20
В Германии назвали самую смертоносную вакцину от COVID-19
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.