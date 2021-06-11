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"Гигантский цирк": Лидеры стран G7 раскритиковали свой саммит
11 июня 2021, 22:45 • 17 • Политика
Лидеры стран Запада сами раскритиковали саммит G7 в Великобритании.
Авторы Telegram-канала "Выпускайте кракена" отметили, что участники саммита G7 в Великобритании успели "лестно" отозваться об этом международном мероприятии.
"Так неловко. Я чувствую, что мы на свадьбе", - заявила журналистам в ходе встречи лидеров стран Запада жена президента США Джилл Байден.
Глава правительства Великобритании Борис Джонсон также заявил СМИ:
Также авторы привели фотоснимок, которыми славятся встречи западных лидеров. На очередном нелепом снимке лидеров семи ведущих стран Запада организаторы расставили в шахматном порядке. Как отметили авторы канала, лидеры G7 делают вид, что "стоять в костюме на пляже не глупо", а также, что "им весело".
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