"Гигантский цирк": Лидеры стран G7 раскритиковали свой саммит

Лидеры стран Запада сами раскритиковали саммит G7 в Великобритании.

Авторы Telegram-канала "Выпускайте кракена" отметили, что участники саммита G7 в Великобритании успели "лестно" отозваться об этом международном мероприятии.

"Так неловко. Я чувствую, что мы на свадьбе", - заявила журналистам в ходе встречи лидеров стран Запада жена президента США Джилл Байден.

Глава правительства Великобритании Борис Джонсон также заявил СМИ:

Это превратилось в гигантский цирк средств массовой информации, в котором мы должны приветствовать друг друга несколько раз.

Также авторы привели фотоснимок, которыми славятся встречи западных лидеров. На очередном нелепом снимке лидеров семи ведущих стран Запада организаторы расставили в шахматном порядке. Как отметили авторы канала, лидеры G7 делают вид, что "стоять в костюме на пляже не глупо", а также, что "им весело".