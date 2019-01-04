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"Гигантский сом" заставил десятки тысяч людей в Таиланде покинуть свои дома

04 января 2019, 10:09  •  147 • В мире
Из-за приближения тропического урагана "Пабук", что в переводе с лаосского означает "гигантский сом", жители юга королевства Таиланд, покидают свои дома и срочно эвакуируются.
Жители прибрежных районов юга Королевства Таиланд срочно эвакуируются из своих домов в убежища. Причиной этому стал тропический ураган "Пабук", что в переводе с лаосского означает "гигантский сом".
Газета Bangkok Post опубликовала прогноз, что удар стихии придётся на 4 января.
В сообщении говорится, что провинция Накхонситхаммарат с 220-километровой береговой линией может пострадать больше всех. Приготовлено 90 укрытий, которые могут вместить в себя 86 тыс. человек. Скорость урагана в данный момент достигает 65 км/ч, его центр находился 3 января в 500 км к юго-востоку от провинции Накхонситхаммарата.
Около 30 тыс. человек, проживающих в прибрежных районах провинции, перемещены в безопасные места.
Как пишет ТАСС, девять нефтегазовых компаний эвакуировали 2635 сотрудников с морских буровых платформ, оставив 246 человек вести наблюдения за объектами.
Информация о буровых вышках предоставлена ТАСС.

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