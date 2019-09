"Гигантский шаг": Трамп поспешил "вклиниться" в вопрос обмена пленными Украины и России

Об этом Трамп написал в "Твиттере". Он заявил, что наконец-то состоявшийся обмен заключёнными между РФ и Украиной - для него хорошая новость. При этом добавил, что процедура может стать "первым гигантским шагом к миру".

После этого он передал в соцсети свои поздравления "обеим странам". Напомним, что сегодня прошёл обмен украинскими заключёнными в формате 35/35. Так, на Украину был возвращён режиссёр Олег Сенцов, а также моряки, задержанные в прошлом году при керченской провокации украинской стороны.

В Россию же отправились журналист Кирилл Вышинский и ополченец ДНР Владимир Цемах, которого в Киеве громко называли "ценным свидетелем" по делу о крушении МН17. К слову, о состоявшемся обмене высказалась канцлер Германии Ангела Меркель. Она сочла, что процедура - сигнал, "подающий надежду". Об этом в "Твиттере" написал представитель кабмина страны Штеффен Зайберт.

Russia and Ukraine just swapped large numbers of prisoners. Very good news, perhaps a first giant step to peace. Congratulations to both countries!