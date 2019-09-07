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"Гигантский шаг": Трамп поспешил "вклиниться" в вопрос обмена пленными Украины и России

07 сентября 2019, 22:54  •  116 • Политика
Президент США Дональд Трамп поспешил "вклиниться" в вопрос обмена заключёнными, который произошёл между Россией и Украиной сегодня. Он назвал это "первым гигантским шагом к миру" и принялся поздравлять страны.
Об этом Трамп написал в "Твиттере". Он заявил, что наконец-то состоявшийся обмен заключёнными между РФ и Украиной - для него хорошая новость. При этом добавил, что процедура может стать "первым гигантским шагом к миру".
После этого он передал в соцсети свои поздравления "обеим странам". Напомним, что сегодня прошёл обмен украинскими заключёнными в формате 35/35. Так, на Украину был возвращён режиссёр Олег Сенцов, а также моряки, задержанные в прошлом году при керченской провокации украинской стороны.
В Россию же отправились журналист Кирилл Вышинский и ополченец ДНР Владимир Цемах, которого в Киеве громко называли "ценным свидетелем" по делу о крушении МН17. К слову, о состоявшемся обмене высказалась канцлер Германии Ангела Меркель. Она сочла, что процедура - сигнал, "подающий надежду". Об этом в "Твиттере" написал представитель кабмина страны Штеффен Зайберт.
Russia and Ukraine just swapped large numbers of prisoners. Very good news, perhaps a first giant step to peace. Congratulations to both countries!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 7, 2019

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