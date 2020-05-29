"Гибридная война": В Германии обвинили русского в кибератаке на бундестаг

В Германии русского обвинили в кибератаке на бундестаг, которая произошла ещё в 2015 году. Российского посла Сергея Нечаева вызвали в МИД ФРГ, чтобы поговорить о "русских хакерах".

Ранее Генпрокуратура ФРГ объявила в розыск некого Дмитрия Бадина. Немецкие власти заявили, что это хакер, который устроил кибератаку на официальные структуры Германии. Тогда было скачано не меньше 16 Гб данных, в том числе письма членов парламента. А хакеры смогли подключиться даже к компьютеру Ангелы Меркель, заполучив сведения о её личной жизни и работе. В Германии Бадина связывают с ГРУ.

Ещё в середине мая 2020 года канцлер Ангела Меркель заявляла, что есть доказательства причастности русского хакера к кибератаке. Она назвала это частью "гибридной войны", которую ведёт Россия. В ФРГ заявили: якобы у них есть доказательства, что подозреваемый хакер работал на российское ГРУ.

Теперь в Германии грозят новыми санкциями против России. В МИД ФРГ заявили, что их могут ввести из-за кибератаки и убийства в Тиргартене, из-за которого ранее уже выслали двух российских дипломатов.