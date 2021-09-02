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"Гибридная война" и мигранты. Белорусский министр отмахнулся: "Смешно слушать"
02 сентября 2021, 22:05 • 53 • В мире
В Белоруссии заявили, что ЕС отказывается обсуждать с официальным Минском проблему мигрантов.
В Белоруссии сообщили, что с апреля пытаются добиться внимания европейских коллег по миграционному вопросу. По словам главы белорусского МИД Владимира Макея, Евросоюз отказывается проводить консультации по вопросу нелегальной миграции.
В условиях давления и санкций белорусы вынуждены направлять все ресурсы на защиту от внешних угроз и укрепление пограничной безопасности, указал министр.
Он отмёл все заявления из ЕС о ведении некой "гибридной войны", о чём ранее заявляли в Евросоюзе. "Смешно это слушать", - прокомментировал он.
Макей также прокомментировал решение Польши ввести чрезвычайное положение на границе с Белоруссией в связи с миграционными проблемами. "Когда наводнения случались, ничего не вводили, когда пандемия охватила всю Польшу - ничего не вводили. А 32 беженца появились на приграничной территории на границе Беларуси и Польши, и вводят чрезвычайное положение", - сказал глава МИД Белоруссии.
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