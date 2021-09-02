"Гибридная война" и мигранты. Белорусский министр отмахнулся: "Смешно слушать"

В Белоруссии заявили, что ЕС отказывается обсуждать с официальным Минском проблему мигрантов.

В Белоруссии сообщили, что с апреля пытаются добиться внимания европейских коллег по миграционному вопросу. По словам главы белорусского МИД Владимира Макея, Евросоюз отказывается проводить консультации по вопросу нелегальной миграции.

В условиях давления и санкций белорусы вынуждены направлять все ресурсы на защиту от внешних угроз и укрепление пограничной безопасности, указал министр.

Он отмёл все заявления из ЕС о ведении некой "гибридной войны", о чём ранее заявляли в Евросоюзе. "Смешно это слушать", - прокомментировал он.

Макей также прокомментировал решение Польши ввести чрезвычайное положение на границе с Белоруссией в связи с миграционными проблемами. "Когда наводнения случались, ничего не вводили, когда пандемия охватила всю Польшу - ничего не вводили. А 32 беженца появились на приграничной территории на границе Беларуси и Польши, и вводят чрезвычайное положение", - сказал глава МИД Белоруссии.