"Гибридная террористическая атака": Онищенко о коронавирусе

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Степанов Александр

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко прокомментировал заявление американского эксперта Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вероятности заражения китайским коронавирусом двух третей населения Земли, оценил опасность этой заразы и дал свой прогноз о том, как долго продлится распространение болезни.

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Об учёных из США и галошах

"Сам коронавирус-то не виден, а вот когда идёт бронетехника и закрывает города, или показывают огромные пробки из десятков тысяч автомобилей, которые не пускают в Ухань (а это люди возвращаются домой), это элемент паники. И это сдетонировало на весь остальной мир. Пресса ведёт себе безобразно. Я имею все основания сказать, что сегодня идёт гибридная, информационная, террористическая атака вместо того, чтобы рассказывать, что нужно делать людям, как предохранить себя (от вируса), какие у него симптомы, куда обращаться, носить маски или нет и так далее. Коронавируса у нас нет, но в стране идёт подъём гриппа, в 38 регионах превышен уровень заболеваемости им, а это две очень похожие болезни.

Коронавируса нет в России, но в стране идёт подъём гриппа, а это две очень похожие болезни. Фото: Софья Сандурская / АГН "Москва"

Но нам всё подавай "жареное"! Некий исследователь из США, эксперт ВОЗ, заявил, что две трети жителей планеты переболеют коронавирусом. И вот это я расцениваю как вторую попытку сформулировать террористическую информационную атаку. Да не заболеют! Разве что лет через сто, может быть. Потому что до этого такой тип коронавируса был нейтральным к человеку, а сейчас он прорвал межвидовой барьер и он будет "задираться" и все остальные годы. Двадцать коронавирусов уже были, они тоже циркулируют в человеческой среде, но проходят. Так и здесь. Я, кстати, к этому господину из США никаких претензий не имею: он учёный, поэтому может снять галоши и оставить их на остановке, а потом только зайти в троллейбус".

О плясках на костях

"Поначалу коронавирус повёл себя очень агрессивно, а сейчас уже нам становится более-менее ясно, какой он из себя: он менее контагиозен, чем грипп, и не имеет такой летальности, как Эбола, когда 60 процентов умирали. А здесь 2,6 процента смертельных случаев. И мы знаем возрастную группу, которая больше всего страдает. Поэтому давайте не будем пугать друг друга, не делать сенсаций и не устраивать пляску на костях: всё-таки люди страдают и умирают, и каждая смерть — это смерть.

Геннадий Онищенко считает, что сегодня идёт гибридная, информационная, террористическая атака вместо того, чтобы рассказывать, что нужно делать людям, как предохранить себя (от вируса). Фото: Кирилл Зыков / АГН "Москва"

По всем нашим эпидемическим нормам эпидемии в Китае нет: 63,9 тысячи заболеваемости на полтора миллиарда (населения). Сколько это получится в пересчёте на сто тысяч? Так что эпидемии нет".

Об очаге распространения и спасительной вакцине

"Да, эпидемии нет, но есть сформировавшийся очаг или несколько очагов. И единственное, что мне сегодня непонятно как врачу-эпидемиологу — почему так долго этот очаг работает.

Понятно, большая численность населения, десятки миллионов. Но в природном очаге разобраться можно было, оттого эти большие приросты (по заболеваемости) мне, по крайней мере, непонятны.

Но надо до конца разобраться с вакциной. Плохо, что Китай нам не даёт вирус. Дайте, почему нет, мы же друзья! Ваша Академия наук буквально сразу опубликовала все генетические паспорта расшифрованных секвенированных вирусов. Это нам дало возможность работать над диагностикой, российские специалисты ездили в Китай, работали в Пекине, проверяли там её. Но нужен образец вируса, это очень важно".

О версии биологической войны

"Когда говорят о рецидивах, о второй волне (коронавируса), я на данный момент не вижу никаких мало-мальски объективных предпосылок для этого. Пока что вирус ведёт себя объяснимо для нас, если, конечно, за ним вдруг не пойдёт новый вирус. Много басен ходит о том, что, дескать, это искусственный вирус. Да, теоретически такое возможно, и сегодня синтетическая биология позволяет очень много делать с точки зрения изменения свойств вируса, усиления его опасности для человека. Однако вот этого (с коронавирусом) пока нет, не обнаружено. Тот генетический паспорт, который опубликован Академией наук КНР, не даёт оснований говорить об искусственном вмешательстве".

О медицинских масках и росте преступности

"Маски очень дешёвые, и они важны. Обратите внимание: граждане Японии, Китая даже по Красной площади идут в масках. Им сказали — они носят, потому что знают цену своему здоровью. А наши нет. Да, это не стопроцентная гарантия, но она защищает. Любая марлевая маска 3-4 часа продержится, а потом (можно) прогладить утюгом и снова носить. И в России нужно носить, поскольку в четырёх десятках субъектов РФ превышен порог по гриппу.

Правда, появился очередной фейк, который раскручивают СМИ — дескать, МВД возмутилось, что если наши начнут носить маски, то не будет происходить распознавание лиц, и уровень преступности, мол, повысится. Но, извините, этим распознаванием лиц три года назад только начали заниматься, и то не везде. И если мы месяц-другой походим в масках, поскольку семь недель, как правило, идёт подъём (заболеваемости), то ничего страшного не случится.

Поэтому носить маски нужно. И использовать дезинфицирующие средства (в быту) — тоже, так вирусы не очень устойчивы. А самолечением не заниматься: как только почувствовали температуру, то следует вызвать врача на дом, а не идти в поликлинику, чтобы не разносить инфекцию, потому что пока вы будете ехать в транспорте, ещё два десятка людей заразите".

О посылках из Китая

"Получать посылки из Китая можно. Если, конечно, вам оттуда не присылают змею, которую вы на завтрак себе заказали, или летучую мышь, которых в китайской народной кухне используют. Вспомнить, что когда взяли на уханьском рынке китайские коллеги примерно триста проб, в пятидесяти из них нашли остатки вируса, т. е. эти продукты были контаминированы.

Но получать текстиль, бумагу, технику из Китая сегодня можно и нужно, не надо пороть горячку".