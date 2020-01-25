"Гиблое место, оттуда пришли вирус Эбола и СПИД": Врач предсказал, из каких стран может быть следующий опасный вирус

Доктор Мясников рассказал, откуда стоит ждать следующей смертоносной эпидемии после китайского коронавируса. Врач в беседе с телеведущим Владимиром Соловьёвым объяснил, что такое вирус и как он распространяется от животных к человеку.

"Новый коронавирус - это одна из разновидностей вируса, в семействе их очень много. И они вокруг нас. Вы все ими болели. Все, у кого было ОРЗ. Вызывается в том числе и коронавирусами. И гастроэнтериты, и менингиты. Он распространён по миру. Что такое вирус? Это не то же, что клетка, у которой есть оболочка, митохондрии, ядро. Вирус - это цепочка ДНК или РНК. Это маленький набор генов. Поэтому мутирует он на раз. Одна из составных сдвигается. Этот вирус - зооноз, то есть идёт от животных. Кстати, СПИД - тоже зооноз, и вирус Эбола", - объяснил главный врач московской городской клинической больницы № 71 Александр Мясников.

Он рассказал, что уже были подобные эпидемии, вызванные коронавирусами. Они затрагивали Ближний Восток. В основном, Саудовскую Аравию. Люди заражались от верблюдов и летучих мышей. Правда, смертность от этого коронавируса была около 35%, а от нового китайского - 9-10%.

Врач считает, что угроза может исходить и из стран Африки, близко расположенных к Сахаре. Объясняется это тем, что там люди живут рядом с животными и часто употребляют в пищу экзотических животных - обезьян, летучих мышей. От них и заражаются новыми видами вирусов.

"Вообще гиблое место. Оттуда вышли и вирус СПИДа, и Эбола, и вирус Марбурга. Не зря ещё Гумилёв говорил, что это очень тёмное место", - считает врач.