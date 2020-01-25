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"Гиблое место, оттуда пришли вирус Эбола и СПИД": Врач предсказал, из каких стран может быть следующий опасный вирус

25 января 2020, 23:09  •  270 • В мире
Доктор Александр Мясников дал свой прогноз, откуда может прийти следующий опасный вирус, который сменит "уханьский синдром". По словам врача, ещё один вид новой пневмонии зарегистрирован в Саудовской Аравии. Смертность от него больше 35%, а от нового китайского коронавируса - 9-10%. Мясников также заявил, что нужно бояться стран Африки, расположенных рядом с Сахарой. Врач заявил, что это "гиблое место, оттуда пришли вирус Эбола и СПИД".
Доктор Мясников рассказал, откуда стоит ждать следующей смертоносной эпидемии после китайского коронавируса. Врач в беседе с телеведущим Владимиром Соловьёвым объяснил, что такое вирус и как он распространяется от животных к человеку.
"Новый коронавирус - это одна из разновидностей вируса, в семействе их очень много. И они вокруг нас. Вы все ими болели. Все, у кого было ОРЗ. Вызывается в том числе и коронавирусами. И гастроэнтериты, и менингиты. Он распространён по миру. Что такое вирус? Это не то же, что клетка, у которой есть оболочка, митохондрии, ядро. Вирус - это цепочка ДНК или РНК. Это маленький набор генов. Поэтому мутирует он на раз. Одна из составных сдвигается. Этот вирус - зооноз, то есть идёт от животных. Кстати, СПИД - тоже зооноз, и вирус Эбола", - объяснил главный врач московской городской клинической больницы № 71 Александр Мясников.
Он рассказал, что уже были подобные эпидемии, вызванные коронавирусами. Они затрагивали Ближний Восток. В основном, Саудовскую Аравию. Люди заражались от верблюдов и летучих мышей. Правда, смертность от этого коронавируса была около 35%, а от нового китайского - 9-10%.
Врач считает, что угроза может исходить и из стран Африки, близко расположенных к Сахаре. Объясняется это тем, что там люди живут рядом с животными и часто употребляют в пищу экзотических животных - обезьян, летучих мышей. От них и заражаются новыми видами вирусов.
"Вообще гиблое место. Оттуда вышли и вирус СПИДа, и Эбола, и вирус Марбурга. Не зря ещё Гумилёв говорил, что это очень тёмное место", - считает врач.

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