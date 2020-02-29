|
"Гибкость" и "европейский ответ": Макрон предложил способы борьбы с коронавирусом
29 февраля 2020, 18:54 • 58 • В мире
Президент Франции Эммануэль Макрон предупредил сограждан о неизбежности столкновения с эпидемией COVID-2019. Он считает, что "гибкость" и "европейский ответ" - хорошие способы борьбы с коронавирусом, который "не останавливается на границе".
Французский лидер побывал в больнице Pitie-Salpetriere, где в ночь с 25 на 26 февраля умер один из заражённых коронавирусом. Эммануэль Макрон выразил поддержку сотрудникам медучреждения. После этого президент Франции заявил, что жителям его страны неизбежно придётся столкнуться с эпидемией коронавируса.
"Коронавирус не останавливается на границе, как бы это некоторых ни огорчало", - произнёс Макрон.
Он подчеркнул, что на всплеск заболевания необходимо реагировать "гибкостью" и "европейским ответом". Бороться с коронавирусом можно только "через эффективное международное и европейское сотрудничество". Эту позицию французский президент озвучил во время пресс-конференции, которая проводилась совместно с премьер-министром Италии Джузеппе Конте. Об этом сообщило РИА "Новости".
Лидеры по числу заражённых COVID-2019 в Европе - Франция и Италия. Там 38 и 650 больных соответственно. Во Франции умерло двое больных коронавирусом, в Италии - 17 человек.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
58
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
27 февраля 2020, 01:54
|
27 февраля 2020, 14:54
|
28 февраля 2020, 13:39
|
26 февраля 2020, 06:24
|
23 февраля 2020, 06:54
|
23 февраля 2020, 03:39
|
26 февраля 2020, 03:09