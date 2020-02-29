"Гибкость" и "европейский ответ": Макрон предложил способы борьбы с коронавирусом

Французский лидер побывал в больнице Pitie-Salpetriere, где в ночь с 25 на 26 февраля умер один из заражённых коронавирусом. Эммануэль Макрон выразил поддержку сотрудникам медучреждения. После этого президент Франции заявил, что жителям его страны неизбежно придётся столкнуться с эпидемией коронавируса.

"Коронавирус не останавливается на границе, как бы это некоторых ни огорчало", - произнёс Макрон.

Он подчеркнул, что на всплеск заболевания необходимо реагировать "гибкостью" и "европейским ответом". Бороться с коронавирусом можно только "через эффективное международное и европейское сотрудничество". Эту позицию французский президент озвучил во время пресс-конференции, которая проводилась совместно с премьер-министром Италии Джузеппе Конте. Об этом сообщило РИА "Новости".

Лидеры по числу заражённых COVID-2019 в Европе - Франция и Италия. Там 38 и 650 больных соответственно. Во Франции умерло двое больных коронавирусом, в Италии - 17 человек.