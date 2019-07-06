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"Гетто под открытым небом": В Сербии разгневались из-за запрета, введенного МИД Косово

06 июля 2019, 04:09  •  65 • Политика
В Сербии разгневались из-за запрета на въезд официальных лиц этого государства, введенного МИД Косово. "Гетто под открытым небом", - резко осудили такие действия в Сербии, отмечая, что подобные запреты нарушают все соглашения.
Директор канцелярии по Косову и Метохии (КиМ) при правительстве Сербии Марко Джурич осудил правительство непризнанной республики Косово, назвав его действия созданием настоящего гетто для сербов. Ведь запрет посещать Косово сербским официальным лицам фактически отрезает сербов от их государства, передает РИА Новости.
"Они из нашего южного края создают гетто под открытым небом, хотят изолировать косовских сербов от государства Сербии", — отметил Джурич, имея в виду северную территорию Косова.
О решении закрыть въезд для сербских представителей накануне сообщил советник объявленного министром иностранных дел Косова Йетлира Зиберая. При этом косовский "премьер" пытается опровергнуть эти сведения, но в МИД Косово стоят на своем.
В Сербии отметили, что подобные запреты на глазах мировой общественности попирают права и свободы граждан и нарушают все соглашения о свободе передвижения.

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