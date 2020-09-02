"Геть окупантiв!": Даже огонь не захотел участвовать в дикой провокации "белорусов"

Видео провокации размещено в Telegram-канале Kotsnews. На кадрах видно, как молодой человек, скрывающий своё лицо медицинской маской, поджигает сначала российский триколор. Но флаг, сшитый из синтетического материала, никак не хотел гореть. Тогда парень попытался подпалить плакат, на котором изображены президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко.

Даже огонь не захотел участвовать в этой дикой провокации. Снимок запылал далеко не сразу.

"Горит-не горит?" - интересовались люди, которые стояли чуть дальше.

Процесс сопровождался криками "Белоруссия будет свободна" и "Геть российских оккупантов". По языку кричащего в мегафон мужчины можно понять, что участники провокации к белорусам не имеют никакого отношения.

Военный корреспондент издательского дома "Комсомольская правда" Александр Коц рассказал в посте, что место действия неизвестно, а видео ему прислали подписчики. Он добавил: сам подобной агрессии на акциях протеста в Белоруссии не видел.

"Более того, в оппозиционных группах в "телеге" писали, что на их акциях возможны провокации с российским флагом, и призывали их пресекать. Тут желающих пресекать не нашлось", - отметил журналист.

Несколькими минутами позже он написал, что организаторы провокации были вполне ожидаемые. Это вовсе не белорусские националисты. Флаг и портреты сжигали украинцы, когда собрались 30 августа в Киеве возле российского посольства.

Скриншот: Telegram/@sashakots