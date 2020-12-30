"Героя Украины не получите точно": Чичерина ответила "ментобандеровцам" после вызова на допрос

Российскую певицу Юлию Чичерину, известную поддержкой ополченцев и концертами в Донбассе, вызвали на допрос в Московскую область. Артистка выложила фотографию повестки в своём Telegram-канале.

Из документа следует, что её вызывают на допрос в отдел уголовного розыска МВД по городскому округу Клин. Причины внезапного вызова в документе не сообщаются.

Хорошо иметь паспорта непризнанных республик с боевой милицией, которая прикроет от предателей, и плохо - таких ментобандеровцев,

- комментирует Чичерина.

Она отмечает, что такое происходит уже не в первый раз. Но вместо того чтобы разобраться с клеветниками, правоохранители продолжают посылать повестки. Артистка предполагает, что вся преступность в Клине, видимо, уже побеждена, раз повестки продолжают приходить.

Ку-ку, напрасно выслуживаетесь перед либерастнёй, пышногрудый зомби-новичок Навальный к власти не придёт, героя Украины не получите точно, грин-карта вам не светит,

- подытожила Чичерина.