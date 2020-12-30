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"Героя Украины не получите точно": Чичерина ответила "ментобандеровцам" после вызова на допрос
30 декабря 2020, 20:35 • 34 • Политика
Певицу Юлию Чичерину, которая уже несколько лет подряд даёт концерты в воюющем Донбассе, внезапно вызвали на допрос в Подмосковье. "Героя Украины не получите точно", - ответила "ментобандеровцам" артистка.
Российскую певицу Юлию Чичерину, известную поддержкой ополченцев и концертами в Донбассе, вызвали на допрос в Московскую область. Артистка выложила фотографию повестки в своём Telegram-канале.
Из документа следует, что её вызывают на допрос в отдел уголовного розыска МВД по городскому округу Клин. Причины внезапного вызова в документе не сообщаются.
- комментирует Чичерина.
Она отмечает, что такое происходит уже не в первый раз. Но вместо того чтобы разобраться с клеветниками, правоохранители продолжают посылать повестки. Артистка предполагает, что вся преступность в Клине, видимо, уже побеждена, раз повестки продолжают приходить.
- подытожила Чичерина.
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