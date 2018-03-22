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"Герой революции": Савченко хотела убить депутатов и погибнуть, как Жанна д’Aрк, отдав власть сестре

22 марта 2018, 14:54  •  51 • Политика
В Верховной раде Украины демонстрируется видеозапись, предоставленная генпрокурором Юрием Луценко, на которой предполагаемая Савченко делает шокирующие признания.
В Верховной раде Украины решается вопрос о снятии неприкосновенности с депутата Надежды Савченко, которую СБУ и Генпрокуратура обвиняют в организации госпереворота. По иронии судьбы, именно в этот день два года назад Надежда Савченко была осуждена в России, став для украинских властей и Запада "народным героем".
Перед этим регламентный комитет поддержал доводы Генпрокуратуры и согласовал арест Надежды Савченко.
В ходе рассмотрения дела генпрокурор Юрий Луценко продемонстрировал депутатам Рады видеозапись, на которой звучит разговор якобы Надежды Савченко и якобы военного с Березнем. В ходе разговора "Надежда" рассказывает о просьбе лидеров ДНР-ЛНР поменять власть в Украине.
На видео Луценко "Савченко" говорит следующее: "То, что предлагает Володя, это революция. Я предлагаю переворот. Их надо убрать физически. Надо, чтобы они бежали. Чтобы начался хаос".
Кроме того, в разговоре говорится, что Надежда Савченко (упоминаемая как Жанна д’Aрк) должна была сама устроить взрывы внутри сессионного зала и добивать выживших. После этого место во власти должна была занять ее сестра Вера Савченко, сама же Надежда должна была погибнуть, став "героем революции".

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