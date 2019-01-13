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"Героизация фашистов...": Венгерское правительство назвало героями солдат, сражавшихся на стороне Гитлера
13 января 2019, 08:54 • 164 • Политика
Венгерское правительство назвало героями солдат, сражавшихся на стороне Гитлера. В российском сегменте социальных сетей однозначно оценили подобное заявление - происходит самая настоящая "героизация фашистов..."
Правительство Венгрии назвало героями солдат, сражавшихся на стороне нацистов в годы Великой Отечественной войны. Эти венгерские солдаты выступали против советских солдат и потерпели поражение в битве за Дон. Запись, восхваляющая "подвиг", опубликована на официальной странице правительства в Facebook.
В сообщении говорится дословно следующее:
"Давайте вспомним мужество наших дедов, героических венгерских солдат, которые до конца сражались за Венгрию на Дону".
Кроме того, уточняется, что в битве за Дон венгерская армия лишилась "120 тысяч героев". В России оценили заявление однозначно. Фактически оправдываются воевавшие за установление нацизма и уничтожение населения нашей страны и доброй половины мира. В том числе о лестной оценке воевавших за Гитлера написал корреспондент кремлевского пула, журналист "Комсомольской правды" Дмитрий Смирнов на личной странице в социальной сети Twitter.
В комментариях к записи Смирнова эмоций не сдерживали.
"Героизация фашистов шагает... широкой поступью... а все потому, что мы беззубо отвечаем..!"
"Раз так, то теперь репарации пусть выплачивают за "подвиги" своих говенных "героев"- гитлеровцев".
"Осталось выяснить, а что они делали за тысячи километров от дома? За что там сражались? Тоже, небось, хотели славянских рабов и гектары восточных земель?"
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