"Героизация фашистов...": Венгерское правительство назвало героями солдат, сражавшихся на стороне Гитлера

Правительство Венгрии назвало героями солдат, сражавшихся на стороне нацистов в годы Великой Отечественной войны. Эти венгерские солдаты выступали против советских солдат и потерпели поражение в битве за Дон. Запись, восхваляющая "подвиг", опубликована на официальной странице правительства в Facebook.

В сообщении говорится дословно следующее:

"Давайте вспомним мужество наших дедов, героических венгерских солдат, которые до конца сражались за Венгрию на Дону".

Кроме того, уточняется, что в битве за Дон венгерская армия лишилась "120 тысяч героев". В России оценили заявление однозначно. Фактически оправдываются воевавшие за установление нацизма и уничтожение населения нашей страны и доброй половины мира. В том числе о лестной оценке воевавших за Гитлера написал корреспондент кремлевского пула, журналист "Комсомольской правды" Дмитрий Смирнов на личной странице в социальной сети Twitter.

«Вспомним мужество дедов, героических венгерских солдат, сражавшихся до конца у изгиба Дона. Уважение героям! 12 января 1943 года Советская армия начала атаку на 200 армию Венгрии»: Венгерское правительство называет героями солдат, сражавшихся на стороне Гитлера. «До конца»! pic.twitter.com/mHRBvQLAia — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 12 января 2019 г.

В комментариях к записи Смирнова эмоций не сдерживали.

"Героизация фашистов шагает... широкой поступью... а все потому, что мы беззубо отвечаем..!"

"Раз так, то теперь репарации пусть выплачивают за "подвиги" своих говенных "героев"- гитлеровцев".

"Осталось выяснить, а что они делали за тысячи километров от дома? За что там сражались? Тоже, небось, хотели славянских рабов и гектары восточных земель?"

осталось выяснить, а что они делала за тысячи километров от дома? ха что там сражались? Тоже небось хотели славянских рабов и гектары восточных земель? — Зоя Смирнова (@kayzerova) 12 января 2019 г.

Раз так, то пусть теперь репарации пусть выплачивают за "подвиги" своих гавенных "героев"- гитлеровцев. — Alex BluesSoul (@AlexBluesSoul) 12 января 2019 г.