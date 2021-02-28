"Героическое" преследование подлодки ВМФ подняли на смех. Британцы признались: "Стыдно"

Британских моряков высмеяли за попытку слежки за российской субмариной. Иностранные пользователи отмечают, что им стыдно за свой флот.

"Погоня" британского корабля за подлодкой ВМФ РФ вызвала смех в Сети. Так, некоторое время назад в Великобритании объявили, что отслеживают передвижение российской субмарины. Сообщалось, что подлодка "Ростов-на-Дону" по заранее объявленному маршруту прошла через Северное море и пролив Ла-Манш.

Однако у британского флота это вызвало обеспокоенность. Для преследования российского судна был отправлен патрульный корабль Королевского флота (Royal Navy, RN) HMS Mersey.

В Сети не поняли такой тревожности британцев. А сами местные и вовсе сделали виртуальный фейспалм.

Как написал один из комментаторов, ему стыдно за британский флот. Граждане отметили, что не видят причин преследовать русский корабль, ведь Россия не нарушала Конвенции ООН по морскому праву.

Ещё один комментатор высмеял попытку флота "держать ситуацию под контролем". По его мнению, даже в случае столкновения экипажу патрульного судна пришлось бы ждать разрешения парламента для открытия огня. К тому же, отмечают иностранцы, при желании субмарина легко могла бы скрыться от надзора, ведь у HMS Mersey нет сонара, а значит, отследить подлодку будет невозможно.

"Речной патрульный корабль преследует российскую подлодку класса "Варшавянка". Стыдно, во что превратился RN", - констатировал один из комментаторов.