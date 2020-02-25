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"Героически сдали Крым": Украинский фильм взорвал Сеть

25 февраля 2020, 04:24  •  28 • В мире
Украинский "документальный" фильм о том, как "героически сдали Крым", буквально взорвал Сеть. Пользователи не смогли удержаться от шуток и язвительных комментариев.
Лента под названием "Крим. Оточені зрадою" ("Крым. Окружённые предательством") длится порядка 40 минут и повествует о "героических" украинских военных, спешно покинувших полуостров в 2014 году.
"Смотреть всем и не ржать", - призвал пользователь Сергей Смолин, опубликовавший отрывок в Twitter.
На кадрах украинские военные рассказывают, что русские не собирались с ними воевать и призвали сдать оружие, однако украинцы могли бы и "победить". "Они разместились метрах в двухстах от нашего забора на небольшой площади, которую можно было накрыть одним миномётом. У них на вооружении были только легкобронированные "Тигры" и "КамАЗы", - вспоминает один из военных. "Хватило бы 10-минутной разрядки туда - и всё в мясо… Можно было дать бой - возможно, последний, но…" - добавляет другой.
Кроме того, украинцы поведали о том, что ради недопущения жертв решили вооружиться щитами, палками и дубинами.
Пользователи Сети оценили "героизм".
"Это самый лучший комедийный фильм, который я видел, - однозначно", - написал Дмитрий Брюханов.
"Лет через 5 ещё они расскажут, как гоняли по Крыму спецназ РФ, а потом устали гонять и ушли на Украину", - пошутил Николай Иванов.
"Сорок минут рассказывать про "ой, держите меня семеро" - это особый талант", - добавил Святослав Ищенко.
"Ещё бы чуть-чуть - и Москву бы взяли, как посмотрю... Повезло нам нереально", - отметил Александр Кратохвил.
"Смысл фильма - мы бы им дали, если б они нас догнали", - подвёл итог Сергей Киприч.

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