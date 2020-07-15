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"Герои коронавирусного фронта": К параду ко Дню взятия Бастилии присоединились современные воины

15 июля 2020, 16:00  •  21 • В мире
К параду ко Дню взятия Бастилии, который прошёл 14 июля во Франции, присоединились и современные воины - "герои коронавирусного фронта". Так, участие в торжественном шествии приняли врачи, борющиеся с коронавирусом.
В Франции прошёл военный парад в честь 231-й годовщины со Дня взятия крепости-тюрьмы Бастилия.
В рамках мероприятия в стране вспомнили не только об этом, одном из главных событий Великой французской революции, но и о современных героях.
Так, в шествии приняли участие врачи, боровшиеся с коронавирусной инфекцией. Зрители и остальные участники парада встретили медиков бурей аплодисментов.
Видео с торжественного мероприятия поделился, в частности, Telegram-канал "ВЫ СЛУШАЛИ МАЯК".
Герои коронавирусного фронта, - написал автор ресурса.
Напомним, во Франции зарегистрировано в общей сложности почти 172,4 тыс. эпизодов коронавируса. Полностью излечиться от COVID-19 смогли практически 80 тыс. граждан. Умерло в стране более 30 тыс. человек.

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