"Герои коронавирусного фронта": К параду ко Дню взятия Бастилии присоединились современные воины

В Франции прошёл военный парад в честь 231-й годовщины со Дня взятия крепости-тюрьмы Бастилия.

В рамках мероприятия в стране вспомнили не только об этом, одном из главных событий Великой французской революции, но и о современных героях.

Так, в шествии приняли участие врачи, боровшиеся с коронавирусной инфекцией. Зрители и остальные участники парада встретили медиков бурей аплодисментов.

Видео с торжественного мероприятия поделился, в частности, Telegram-канал "ВЫ СЛУШАЛИ МАЯК".

Герои коронавирусного фронта, - написал автор ресурса.

Напомним, во Франции зарегистрировано в общей сложности почти 172,4 тыс. эпизодов коронавируса. Полностью излечиться от COVID-19 смогли практически 80 тыс. граждан. Умерло в стране более 30 тыс. человек.