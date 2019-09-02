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"Германию ему придется целовать в то самое место": В Twitter оценили новую выходку Ковтуна
02 сентября 2019, 22:39 • 124 • Политика
Политолог Александр Сосновский опубликовал в своем Twitter отрывок эфира передачи "Кто против?" на телеканале "Россия 1". На кадрах Вячеслав Ковтун использует оскорбительную лексику, за что получает от ведущего "красную карточку". Сосновский иронично замечает, что теперь украинцу придется "целовать Германию в то самое место", куда он их послал.
Украинский политолог Вячеслав Ковтун в прямом эфире оскорбил всю немецкую прессу во время ток-шоу "Кто против?" на телеканале "Россия 1".
Так, когда главный редактор немецкого журнала World Economy Александр Сосновский рассказывал о поставках немецкого оружия на Украину за счет американских кредитов, отметив, что Ковтун может отрицать это сколько угодно, но немецкая пресса пишет обратное. Тут Сосновский был грубо перебит украинцем.
"Да пошла она в *опу, эта немецкая пресса", – заявил Ковтун. После чего он был удален из студии ведущим, потребовавшего: "Пойдите вон отсюда".
Сосновский позже в своем Twitter выложил этот отрывок, подписав его так: "Ковтун так и не понял, что теперь для въезда в Германию ему придется целовать всю немецкую прессу в то самое место, куда он их послал".
В комментариях его поддержали. "Ковтуну не привыкать целовать в "то самое место". Он это делает постоянно", - написала @BaykovaL. "Безнаказанность порождает вседозволенность. Сколько лет этот тип испытывает наше терпение", - заметил @NKVD_38.
"Нечего страшного, он умеет", - отметил Сосновскому @whrgzseUxlJMPZd.
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