"Германия вздохнет с облегчением": Немцы порадовались виртуальной "ликвидации" Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель объявила об окончательном уходе из ХДС и пообещала удалить страницу в Facebook. "Германия вздохнет с облегчением, когда вы исчезнете с политической сцены", - комментируют немцы.

Глава правительства Германии Ангела Меркель сообщила о своем окончательном уходе с поста председателя партии "Христианско-демократический союз" (ХДС). В связи с этим политик пообещала удалить свою страницу в Facebook.

"Вы знаете, я больше не председатель ХДС, так что я удалю свою страницу в Facebook", - написала Меркель в соцсети.

Однако, вопреки ожиданиям, немецкие пользователи Facebook не очень то и расстроились уходом бессменного канцлера. Напротив, в комментариях к сообщению главы немецкого главы правительства многие выражают откровенную радость.

"Хорошее начало. Теперь, пожалуйста, закройте свою вторую страницу в Facebook и оставьте пост канцлера", - пишут немцы в соцсети. "Германия вздохнет с облегчением, когда вы исчезнете с политической сцены", - добавляют более ехидные комментаторы. "Надеюсь, ваше время скоро подойдет к концу. Чем раньше, тем лучше для Германии", - цитирует "Утро.ру" ещё один комментарий немецких пользователей.

Напомним, что после канцлер Германии Ангела Меркель в прошлом году пообещала, что это будет её последний срок на посту главы правительства страны. Также она оставила пост главы партии ХДС, который занимала на протяжении многих лет.