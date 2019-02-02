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"Германия вздохнет с облегчением": Немцы порадовались виртуальной "ликвидации" Меркель
02 февраля 2019, 00:39 • 83 • Политика
Канцлер Германии Ангела Меркель объявила об окончательном уходе из ХДС и пообещала удалить страницу в Facebook. "Германия вздохнет с облегчением, когда вы исчезнете с политической сцены", - комментируют немцы.
Глава правительства Германии Ангела Меркель сообщила о своем окончательном уходе с поста председателя партии "Христианско-демократический союз" (ХДС). В связи с этим политик пообещала удалить свою страницу в Facebook.
Однако, вопреки ожиданиям, немецкие пользователи Facebook не очень то и расстроились уходом бессменного канцлера. Напротив, в комментариях к сообщению главы немецкого главы правительства многие выражают откровенную радость.
Напомним, что после канцлер Германии Ангела Меркель в прошлом году пообещала, что это будет её последний срок на посту главы правительства страны. Также она оставила пост главы партии ХДС, который занимала на протяжении многих лет.
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