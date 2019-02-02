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"Германия вздохнет с облегчением": Немцы порадовались виртуальной "ликвидации" Меркель

02 февраля 2019, 00:39  •  83 • Политика
Канцлер Германии Ангела Меркель объявила об окончательном уходе из ХДС и пообещала удалить страницу в Facebook. "Германия вздохнет с облегчением, когда вы исчезнете с политической сцены", - комментируют немцы.
Глава правительства Германии Ангела Меркель сообщила о своем окончательном уходе с поста председателя партии "Христианско-демократический союз" (ХДС). В связи с этим политик пообещала удалить свою страницу в Facebook.
"Вы знаете, я больше не председатель ХДС, так что я удалю свою страницу в Facebook", - написала Меркель в соцсети.
Однако, вопреки ожиданиям, немецкие пользователи Facebook не очень то и расстроились уходом бессменного канцлера. Напротив, в комментариях к сообщению главы немецкого главы правительства многие выражают откровенную радость.
"Хорошее начало. Теперь, пожалуйста, закройте свою вторую страницу в Facebook и оставьте пост канцлера", - пишут немцы в соцсети.
"Германия вздохнет с облегчением, когда вы исчезнете с политической сцены", - добавляют более ехидные комментаторы.
"Надеюсь, ваше время скоро подойдет к концу. Чем раньше, тем лучше для Германии", - цитирует "Утро.ру" ещё один комментарий немецких пользователей.
Напомним, что после канцлер Германии Ангела Меркель в прошлом году пообещала, что это будет её последний срок на посту главы правительства страны. Также она оставила пост главы партии ХДС, который занимала на протяжении многих лет.

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