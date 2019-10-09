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"Германия тупеет": Разрушение системы воспитания в ФРГ заставило психиатра поднять тревогу

09 октября 2019, 12:09  •  141 • В мире
Немецкие дети с каждым годом всё сильнее тупеют и уже не могут приспособиться к реальной жизни. Об этом заявил известный немецкий детский психиатр Майкл Винтерхофф, подвергнув резкой критике немецкую модель детского воспитания детей.
В своей новой книге "Германия тупеет" (Deutschland verdummt) эксперт заявил, что в Германии разрушена система воспитания детей - её нет ни в детском саду, ни в школе, ни в родительском доме.
Для развития психики ребёнку нужно правильное руководство, однако немецкие родители, воспитатели и учителя дают детям слишком много свободы, думая, что это правильно. В действительности тем самым они лишь оставляют детей наедине с проблемами, утверждает Винтерхофф.
Сейчас в детских садах Германии дети играют так, как им хочется, в то время как воспитатели лишь пассивно наблюдают за ними. Так же самостоятельно учатся в школах дети - учителя играют роль пассивных наставников, поэтому дети не усваивают формы взрослого поведения, становясь всё более эгоистичными и инфантильными, утверждает психиатр.
Напомним, ранее российский программист с немецкими корнями Николай Эрней рассказал журналистам о том, как разочаровался в Германии. Его сын подвергся нападениям мигрантов в школе, а администрация заведения и полиция не смогли ничем помочь, пригрозив последствиями в случае, если отец будет защищать своего сына.

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