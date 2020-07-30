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"Германия станет русской провинцией": Заявление Трампа вскрыло американские страхи
30 июля 2020, 13:05 • 27 • Политика
Заявление президента США Дональда Трампа о Германии вскрыло американские страхи, навеянные пропагандой. "Германия станет русской провинцией", в ужасе предупреждают Трампа комментаторы.
Напомним, что на своей странице в Twitter Трамп вновь поднял тему защиты Германии от России, а также припомнил Берлину его "огромную просрочку" по взносам (2% от ВВП страны) в Североатлантический альянс. Глава Белого дома отметил, резюмируя свой пост в соцсети, что именно поэтому американцы и выводят свои войска из Германии.
Журналистка Юлия Витязева, комментируя это решение президента США, отметила, что в американском обществе оно вызвало немалые переживания.
"В коментах ему написали, что он таким образом предаёт нацинтересы США и после вывода американских войск Германия станет русской провинцией", - со смехом написала она.
При этом журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов отмечает, что вывод войск США означает то, что "в буквальном смысле "оккупация отменена за неуплату". В своём Telegram-канале Смирнов описал логику Трампа:
"Германия платит России миллиарды долларов в год за энергию, а мы должны защищать Германию от России. Что это за дела? Кроме того, Германия весьма просрочила свою двухпроцентную пошлину в НАТО. Так что мы выводим кое-какие войска из Германии!" - написал журналист.
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