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"Германия решит сама": Трамп рассказал о новых санкциях по "Северному потоку - 2"

06 декабря 2019, 07:24  •  51 • В мире
Президент США Дональд Трамп рассказал, как видит санкции за "Северный поток - 2". Трамп говорит, что экономические меры обязательно будут, а само строительство он считает проблемой. Правда, чёткого ответа на вопрос журналистов, коснутся ли санкции европейских партнёров России, президент так и не дал. Трамп уточнил только, что "Германия решит этот вопрос сама".
Президент США Дональд Трамп назвал строительство газопровода "Северный поток - 2" проблемой. Глава государства заявил, что санкции обязательно будут. Правда, ответ на вопрос, ждут ли санкции европейские страны, Трамп дал очень расплывчатый. Президент заявил, что "этот вопрос Германии придётся решать самой". Он также рассказал, что обязательно поговорит с Ангелой Меркель на предстоящей встрече, передаёт портал "Народные новости".
Вице-премьер РФ Дмитрий Козак пообещал, что газопровод "Северный поток - 2" запустят уже в середине 2020 года. До этого громкие заявления о проекте делали Штаты. Напомним, что США пытаются навязать Европе свой сжиженный природный газ, который собираются доставлять через всю Атлантику и для принятия которого необходимы специальные терминалы. Поэтому газопровод "Северный поток - 2", поставляющий относительно дешёвый газ из России в Европу, является серьёзной угрозой американской бизнес-модели.
Эксперты комментировали, что российско-европейский энергетический проект "Северный поток - 2" уже неуязвим для американских санкций, преследующих цели лишить доходов Россию и навязать европейцам свой дорогой сжиженный газ. Отчасти потому, что участвующие в проекте крупнейшие европейские энергетические компании понесут серьёзные убытки в случае его срыва, а это болезненно ударит по карманам их американских акционеров и инвесторов.
О подготовке санкций к европейским партнёрам России писало немецкое издание Bild, отмечая, что "Северный поток - 2" ещё можно остановить. Мол, именно для этого и будут собираться члены комитета сената США. По данным немецких журналистов, "санкционный трюк" поможет остановить строительство даже на таком позднем этапе. Bild ссылалось на источник в американском сенате.

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