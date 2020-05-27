Немецкий министр федеральной земли Бранденбург по европейским вопросам Катрин Ланге на днях потребовала отмены санкций против России, введённых за воссоединение страны с Крымом. Это вызвало истерику посла Украины в Германии Андрея Мельника.

"Высказывание министра - удар в лицо украинцам", - приводит слова дипломата немецкое издание Potsdamer Neueste Nachrichten.

Мельник утверждает, что 2 миллиона жителей Крыма якобы уже шесть лет "денно и нощно страдают" от "несправедливого" режима. Поэтому Украина хочет гораздо более жёстких санкций против России, добавил посол. При этом дипломат выразил уверенность, что Украина станет частью ЕС и вернёт Крым, сравнивая этот процесс с воссоединением Германии.

"Впервые после окончания Второй мировой войны в Европе насильственным путём были передвинуты государственные границы. Для Украины это буквально вопрос о выживании", - заявил Мельник немецкому СМИ.

При этом дипломат решил проигнорировать тот факт, что Крым вышел из состава Украины и воссоединился с Крымом без единого выстрела. Более того, процесс прошёл в рамках общенародного референдума жителей полуострова. А все страдания крымчан связаны исключительно с украинскими блокадами, в том числе водной, продуктовой и энергетической.