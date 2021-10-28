Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Серый кардинал на шахматной доске Путина. Кто он?
Аналитик раскусил "план Путина" по газу. Украине не понравится
"Нас просто надули": Экс-нардеп в прямом эфире рискнул разоблачить США...
Глава Крыма обратился к Зеленскому из-за полуострова. Хватило 12 секунд
Главная / Политика

"Георгий, вы что хотите от меня услышать?": Захарова развела руками на вопрос о "бездомных нациях"

28 октября 2021, 22:40  •  52 • Политика
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова развела руками, отвечая на вопрос о решении Госдепа причислить русских к "бездомным нациям". "Георгий, вы что хотите от меня услышать?" - удивилась она.
Вопрос о "бездомных нациях" озвучил работающий в США журналист телеканала RTVi Георгий Цихисели. Он поинтересовался, значит ли это, что теперь русские вообще не смогут получить американскую визу.
В ответ Захарова заявила, что этот и другие, связанные с визами, вопросы журналисту нужно задавать американским властям, ведь именно они сделали этот недружественный шаг.
Георгий, вы что хотите от меня услышать? Вы можете задать этот вопрос представителям США. Видимо, так они представляют заботу о правах человека. Видимо, так считают правильным реализовывать свои высокие идеалы,
- пояснила она.
Цихисели тогда отметил, что визовый тупик якобы стал реакцией США на включение в список недружественных по отношению к Москве стран. Оказавшись в этом списке, Америка потеряла возможность нанимать в свои диппредставительства граждан России.
В ответ Штаты прекратили выдачу виз в Москве и объявили граждан России - "бездомной нацией". Так называют жителей стран, на территории которых нет консульств США или же их работа остановлена. Теперь, чтобы получить разрешение на въезд в США, русским приходится ехать в Польшу, для которой нужна своя виза.
Захарова не согласилась с тем, что "бездомные нации" стали ответом на действия России. Она обратила внимание, что ещё до включения США в список недружественных стран американское посольство выдавало визы крайне неохотно. Только для того, чтобы получить разрешение на собеседование, гражданину России приходилось ждать по 9 месяцев.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





52
Источник
Похожие новости
28 октября 2021, 07:30
Bayraktar в Донбассе: Берлин заявил о грубом нарушении, посол Украины выдвинул требование о Москве
28 октября 2021, 15:05
Под Лукашенко зашатался трон: в Москве устроили "смотрины" потенциального преемника
28 октября 2021, 05:45
Перехваченные СУ-30 американцы бахвалятся возможностью уничтожения русского флота с воздуха
28 октября 2021, 15:05
Москва подвергла Анкару "экономической каре" за сделку с Киевом - эксперт
28 октября 2021, 15:05
Выбить "Морского волка". США попрощались с самой засекреченной подлодкой
28 октября 2021, 02:15
Газ и навсегда: РФ повысит объемы голубого топлива в хранилищах Европы
Новости партнеров
 
Выбор дня
28 октября 2021, 07:30
Bayraktar в Донбассе: Берлин заявил о грубом нарушении, посол Украины выдвинул требов...
28 октября 2021, 15:05
Под Лукашенко зашатался трон: в Москве устроили "смотрины" потенциального пре...
28 октября 2021, 12:10
Россия прирастёт пятью новыми территориями. Кто войдёт в состав РФ?
28 октября 2021, 05:45
Перехваченные СУ-30 американцы бахвалятся возможностью уничтожения русского флота с в...
28 октября 2021, 08:40
В Европе эпидемия хореи: виновата Россия
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 октября 2021, 01:20
"Вонючие тряпки": Американский журналист высказался о детали гардероба русских воинов
24 октября 2021, 19:30
Литовский мэр нарушил законы России и был задержан
24 октября 2021, 09:35
Китай отомстил Западу за свою принцессу
24 октября 2021, 09:35
Россия в 2022 году может остаться без урожая
25 октября 2021, 05:25
МИД Афганистана отреагировал на слова Владимира Путина о талибах*
25 октября 2021, 17:05
В Украине меняется пенсионный возраст
23 октября 2021, 13:45
В России объяснили смысл слов Тимошенко о "большом обмане" по российскому газу
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.