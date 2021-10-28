"Георгий, вы что хотите от меня услышать?": Захарова развела руками на вопрос о "бездомных нациях"

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова развела руками, отвечая на вопрос о решении Госдепа причислить русских к "бездомным нациям". "Георгий, вы что хотите от меня услышать?" - удивилась она.

Вопрос о "бездомных нациях" озвучил работающий в США журналист телеканала RTVi Георгий Цихисели. Он поинтересовался, значит ли это, что теперь русские вообще не смогут получить американскую визу.

В ответ Захарова заявила, что этот и другие, связанные с визами, вопросы журналисту нужно задавать американским властям, ведь именно они сделали этот недружественный шаг.

Георгий, вы что хотите от меня услышать? Вы можете задать этот вопрос представителям США. Видимо, так они представляют заботу о правах человека. Видимо, так считают правильным реализовывать свои высокие идеалы,

- пояснила она.

Цихисели тогда отметил, что визовый тупик якобы стал реакцией США на включение в список недружественных по отношению к Москве стран. Оказавшись в этом списке, Америка потеряла возможность нанимать в свои диппредставительства граждан России.

В ответ Штаты прекратили выдачу виз в Москве и объявили граждан России - "бездомной нацией". Так называют жителей стран, на территории которых нет консульств США или же их работа остановлена. Теперь, чтобы получить разрешение на въезд в США, русским приходится ехать в Польшу, для которой нужна своя виза.

Захарова не согласилась с тем, что "бездомные нации" стали ответом на действия России. Она обратила внимание, что ещё до включения США в список недружественных стран американское посольство выдавало визы крайне неохотно. Только для того, чтобы получить разрешение на собеседование, гражданину России приходилось ждать по 9 месяцев.