|
"Георгий, вы что хотите от меня услышать?": Захарова развела руками на вопрос о "бездомных нациях"
28 октября 2021, 22:40 • 52 • Политика
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова развела руками, отвечая на вопрос о решении Госдепа причислить русских к "бездомным нациям". "Георгий, вы что хотите от меня услышать?" - удивилась она.
Вопрос о "бездомных нациях" озвучил работающий в США журналист телеканала RTVi Георгий Цихисели. Он поинтересовался, значит ли это, что теперь русские вообще не смогут получить американскую визу.
В ответ Захарова заявила, что этот и другие, связанные с визами, вопросы журналисту нужно задавать американским властям, ведь именно они сделали этот недружественный шаг.
- пояснила она.
Цихисели тогда отметил, что визовый тупик якобы стал реакцией США на включение в список недружественных по отношению к Москве стран. Оказавшись в этом списке, Америка потеряла возможность нанимать в свои диппредставительства граждан России.
В ответ Штаты прекратили выдачу виз в Москве и объявили граждан России - "бездомной нацией". Так называют жителей стран, на территории которых нет консульств США или же их работа остановлена. Теперь, чтобы получить разрешение на въезд в США, русским приходится ехать в Польшу, для которой нужна своя виза.
Захарова не согласилась с тем, что "бездомные нации" стали ответом на действия России. Она обратила внимание, что ещё до включения США в список недружественных стран американское посольство выдавало визы крайне неохотно. Только для того, чтобы получить разрешение на собеседование, гражданину России приходилось ждать по 9 месяцев.
Подпишитесь на нас
52
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
25 октября 2021, 01:20
|
24 октября 2021, 19:30
|
24 октября 2021, 09:35
|
24 октября 2021, 09:35
|
25 октября 2021, 05:25
|
25 октября 2021, 17:05
|
23 октября 2021, 13:45